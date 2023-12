City po tretej remíze kleslo na 3. miesto, Guardiola: Trpký pocit

Londýn 4. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City si komplikujú cestu za obhajobou titulu v anglickej Premier League. V nedeľu už tretíkrát za sebou v súťaži remizovali a to doma s Tottenhamom 3:3. Po 14. kole sa tak zosunuli na 3. priečku s mankom troch bodov na vedúci Arsenal Londýn a jedného na druhý Liverpool, ktorý v ďalšej prestrelke dňa zdolal Fulham 4:3.



Úradujúci šampióni mali tri body na dosah, po góle Jacka Grealisha v 81. minúte viedli 3:2. V 90. minúte však Brennan Johnson našiel v malom vápne presným centrom Dejana Kulusevského a švédsky ofenzívny stredopoliar zaskočil domácich vyrovnávajúcim gólom. "Mali sme šťastie, že sme po prvom polčase ešte zostali v hre. Hráči City nás do prestávky mohli rozbiť," pripustil tréner Tottenhamu Ange Postecoglou. "V druhom polčase sme si viac verili a prekliesnili si cestu k bodu," doplnil.



Citizens v predchádzajúcom stretnutí remizovali doma aj s Liverpoolom (1:1) a všetky body nedokázali získať ani proti Chelsea (4:4). "Je to trpký pocit. Mal som tušenie, že dnes podáme mimoriadny výkon na všetkých úrovniach proti veľmi dobrému tímu s kvalitným trénerom. Vytvorili sme si mnoho šancí, hrali aktívne a koncentrovane. Cítime, že by sme mali byť na čele tabuľky. Futbal je však niekedy ako život, neprinesie niekedy to, čo si zaslúžite," skonštatoval kouč City Pep Guardiola.



Hráči City mali v závere ťažké srdce na rozhodcu Simona Hoopera, ktorý v 95. minúte odpískal priamy kop a neponechal výhodu, hoci Jack Grealish mohol ísť do vyloženej šance. Hneval sa najmä kanonier Erling Haaland a uvidel za to žltú kartu. "Jeho reakcia bola rovnaká ako všetkých desiatich hráčov na ihrisku. Pravidlá sú také, že s rozhodcami sa nemá hovoriť, takže v podstate všetci mali byť vylúčení," povedal po stretnutí Guardiola s iróniou. Zároveň však podľa AFP kategoricky odmietol vydať sa cestou podobnej kritiky rozhodcov ako Mikel Arteta po stretnutí s Newcastlom. To však ešte netušil, že Haaland verdikt rozhodcu komentoval aj na sociálnej sieti a rovnako ako kouča Arsenalu Londýn ho možno čaká disciplinárne konanie.



Fulham v Liverpoole do prestávky dvakrát vyrovnal a v 80. minúte sa dostal do vedenia 3:2, keď skóroval náhradník Bobby Decordova-Reid. The Reds však napokon získali všetky tri body, o čo sa dvoma presnými strelami z hranice šestnástky v priebehu 80 sekúnd v 87. a 88. minúte postarali Wataru Endó a Trent Alexander-Arnold. "Hrali sme vynikajúci zápas až do momentu, keď zrazu nie. Všetka česť hráčom Fulhamu, odviedli skvelú prácu. Dali sme dnes štyri exportné góly, v závere sme však mali šťastie," priznal tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



Chelsea iba druhýkrát v sezóne zvíťazila doma a to nad Brightonom 3:2, hoci celý druhý polčas hrala v oslabení po vylúčení Conora Gallaghera. V tabuľke jej patrí 10. miesto. "Toto je najnabitejšia liga na svete. Po prehre s Newcastlom 1:4 sme potrebovali ukázať inú tvár a som šťastný, že sa nám to podarilo," pochvaľoval si kouč Maurizio Pochettino.