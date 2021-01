City rozobrali West Bromwich, Guardiola: Netreba podľahnúť uspokojeniu

Londýn 27. januára (TASR) - Prísne kritériá zniesol výkon futbalistov Manchestru City, ktorí v utorňajšom zápase 20. kola anglickej Premier League deklasovali West Bromwich Albion na jeho ihrisku 5:0. Dva góly tímu španielskeho trénera Pepa Guardiolu strelil nemecký stredopoliar Ilkay Gündogan a "Citizens" sa dostali na čelo tabuľky o bod pred mestského rivala Manchester United.



Hostia "vybavili" súpera už v prvom polčase, do kabín odchádzali s komfortným štvorgólovým náskokom. Po zmene strán spečatili skóre piatym gólom a natiahli víťaznú sériu už na 11 zápasov. "Dobrý výkon, dobrý výsledok, ďalšie tri body do tabuľky," stroho zhodnotil Guardiola úspešnú misiu svojho tímu.



Manchester City sa vezie na víťaznej vlne, premožiteľa našiel naposledy 21. novembra, keď podľahol na trávniku Tottenhamu 0:2. "Je dôležité nepodľahnúť uspokojeniu, ale hráči sú profesionáli a nemyslím si, že by si teraz mali zľahčiť povinnosti. Víťazná séria nás teší, pohľad na tabuľku je príjemný, ale sme len v polovici sezóny a ešte sme nič nevyhrali," poznamenal Guardiola, ktorého tím ťažil z vysokého, až 78-percentného držania lopty.



West Bromwich je s 11 bodmi na predposlednom mieste tabuľky, od záchrany v najvyššej súťaži ho delí šesť bodov. Doma ťahá sériu piatich prehier s hrozivým skóre 1:22. "Som šokovaný z toho, ako hráči pristúpili k tomuto stretnutiu. Výkon môjho tímu bol pre mňa obrovským sklamaním. Dúfal som, že City viac potrápime, no už v 30. minúte bolo prakticky po zápase. Musíme si zanalyzovať chyby a už v ďalšom zápase sa predviesť v lepšom svetle," konštatoval kouč WBA Sam Allardyce.



Jeho zverencov čaká v sobotu dôležitý domáci súboj s tabuľkovým susedom Fulhamom. V ten istý deň Manchester City privíta posledný Sheffield United.