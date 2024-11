City s najhoršou sériou za 18 rokov, Guardiola: Všetko je raz prvýkrát

Brighton 10. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zaznamenali prvýkrát po osemnástich rokoch štyri prehry za sebou a v Anglicku sa začína hovoriť o kríze úradujúceho majstra. Španielsky kouč Pep Guardiola, ktorý počas trénerskej kariéry takúto negatívnu sériu dosiaľ nezažil, však nepochybuje, že jeho zverenci opäť nabehnú do svojej pôvodnej formy.



Obhajcovia titulu v sobotu prekvapujúco nezvládli stretnutie Premier League na pôde Brigthonu. V zápase viedli od 23. minúty zásluhou nórskeho kanoniera Erlinga Haalanda, domáci však v závere otočili po góloch Joaa Pedra a Matta O'Rileyho. Po vypadnutí z anglického Ligového pohára s Tottenhamom (1:2), ligovej prehre v Bournemouthe (1:2) a "výprasku" na pôde Sportingu Lisabon v Lige majstrov (1:4), tak zaznamenali najhoršiu sériu od roku 2006. Štyri prehry v rade si na konto premiérovo pripísal aj Guardiola, ktorý si však z toho ťažkú hlavu nerobil. "Raz za život sa to vždy môže stať, no nie? Normálne ľudia prehrávajú. Všetko je raz prvýkrát," uviedol po zápase.



City v nabitom kalendári zápasí s početnou maródkou. Mužstvu bude zvyšok sezóny chýbať čerstvý držiteľ Zlatej lopty Rodri, zranení sú stopéri Ruben Dias, John Stones, Manuel Akanji aj Nathan Ake, krídelníci Jack Graelish i Oscar Bobb a po návrate nie je úplne fit tvorca hry Kevin De Bruyne. "Prehrali sme dva zápasy v Premier League. Samozrejme, musíme to zmeniť a vrátiť sa k víťazeniu. No nemôžeme to robiť každé tri či štyri dni v momentálnej situácii. Keď sa hráči vrátia na trávnik, nepochybujem o tom, že opäť budeme vo svojom najlepšom," zdôraznil Guardiola.



Podľa 53-ročného kormidelníka jeho zverenci nehrajú zle, ale chýba im konzistentnosť. "V prvom polčase sme dnes hrali naozaj dobre, ale nedokázali sme to dokončiť. Úroveň, na ktorej hráme, je v určitých momentoch naozaj dobrá, ale nedokážeme ju udržať dlho," zhodnotil Španiel, podľa ktorého sa situácia vyrieši po novembrovej reprezentačnej prestávke. Na otázku, či nastal koniec éry "Citizens", odpovedal: "To je to, čo by ľudia chceli, však? Je to normálne, lebo toho vyhrávame veľa. Ja len chcem mať opäť k dispozícii celý káder."



Zaváhanie Guardiolovho tímu medzitým využil FC Liverpool, ktorý si po zdolaní Aston Villy (2:0) pripísal druhé víťazstvo za sebou a figuruje na čele tabuľky s päťbodovým náskokom. "Keď sme na líderskej pozícii o päť bodov, niečo to znamená. Ak by ste sa ma spýtali pred začiatkom sezóny, nepovedal by som, že sme kandidáti na titul, ale teraz to vyzerá tak, že sme," povedal stredopoliar Alexis Mac Allister podľa AFP. "The Reds" odštartovali ročník pod vedením nového trénera Arneho Slota a po jedenástich stretnutiach majú na konte deväť víťazstiev, jednu remízu a prehru. City si okrem dvoch prehier delilo body dvakrát.