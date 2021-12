City s osembodovým náskokom na čele, Guardiola: Ešte sa nerozhodlo

Londýn 30. decembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa na čele najvyššej anglickej súťaže dostali do osembodového trháka, no podľa trénera Pepa Guardiolu je priskoro hovoriť o majstrovskej definitíve. Obhajcovia titulu uspeli v stredajšom stretnutí 20. kola na pôde FC Brentford 1:0 a odskočili po zaváhaniach najväčších konkurentov. Londýnska Chelsea v domácom prostredí iba remizovala s Brighton & Hove Albion 1:1, FC Liverpool v utorok prehral v Leicestri 0:1.



Pre "Citizens" to bol už desiaty ligový triumf v sérii, ich ligové skóre za december je 24:5. Pred Chelsea sú o osem bodov, Liverpool odohral o zápas menej a zaostáva o deväť bodov.



Na konci kalendárneho roka bol Manchester City na čele tabuľky dvakrát, v rokoch 2011 a 2017, a obe sezóny dotiahol do víťazného konca. Španielsky kouč však ostáva nohami na zemi a pripomína: "Hráme ešte o 54 bodov. Všetkým vám ďakujem za pekné slová, ale neverím, že je už rozhodnuté, pretože Chelsea aj Liverpool sú výnimočné tímy."



Chelsea remizovala v treťom z predchádzajúcich štyroch duelov a tréner Thomas Tuchel neskrýval rozhorčenie: "Máme sedem prípadov koronavírusu a päť až šesť hráčov je mimo minimálne na šesť týždňov. Ako môžeme bojovať o titul?"



Nemecký tréner kritizoval rozhodcu Mika Deana za neodpískanie zákroku na Christiana Pulisica v pokutovom území hostí. Nepáčilo sa mu ani nepreverenie možného gólu Masona Mounta, ktorého zásah za stavu 1:0 pre domácich neplatil pre faul: "Prečo vôbec pískal predtým, ako bola lopta za čiarou? Na kontrolu máme VAR. Je si taký istý alebo chce udržať napätie v zápase?"



Po víťazstve v Leicestri bola Chelsea 20. novembra lídrom Premier League, teraz je bodovo bližšie k štvrtému Arsenalu než k vedúcemu City. Ďalší zápas ju čaká už v nedeľu proti Liverpoolu, bude to priamy duel o druhé miesto.