City sa po zdolaní Arsenalu dostalo na čelo tabuľky Premier League

Premier League - dohrávka 12. kola:



Arsenal Londýn - Manchester City 1:3 (1:1)



Góly: 42. Saka (z 11 m) - 24. De Bruyne, 72. Grealish, 82. Haaland

Londýn 16. februára (TASR) - V dohrávanom zápase 12. kola Premier League zvíťazili futbalisti Manchestru City na trávniku Arsenalu Londýn 3:1 a vystriedali stredajšieho súpera na čele tabuľky. City sú pri rovnosti 51 bodov prví vďaka lepšiemu skóre, no Arsenal odohral o zápas menej.Domáci mali v prvom polčase viac z hry, no inkasovali ako prví. Tomijasu spätnou prihrávkou "namazal" De Bruynemu, ktorý v 24. minúte prekonal vybehnutého brankára Ramsdalea. "Kanonierom" sa ešte do prestávky podarilo vyrovnať. Ederson fauloval Nketiaha a rozhodca nariadil jedenástku, ktorú premenil Saka. V nadstavenom čase úvodnej 45-minútovky mal Arsenal šťastie, keď po teči Akého pristála lopta na brvne.V 57. minúte nariadil rozhodca jedenástku pre hostí po faule na Haalanda, systém VAR však odhalil tesný ofsajd nórskeho útočníka. City po prestávke ovládli dianie na trávniku. Rodri a Haaland ešte pred Ramsdaleom neuspeli, no Grealish v 72. minúte po rýchlej kombinačnej akcii a finálnej prihrávke Gündogana áno a opäť poslal svoj tím do vedenia. Triumf hostí spečatil v 82. minúte Haaland.