City so skalpom United, Guardiola: Sme ďaleko od našich top výkonov

Londýn 11. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City prelomili negatívnu sériu nevydarených úvodov sezóny a do ročníka 2024/25 vykročili cenným skalpom mestského rivala United. Citizens v anglickom Superpohári odplatili "červeným diablom" prehru, ktorú utrpeli v závere mája v FA Cupe (1:2). Sériový šampión Premier League zvíťazil v dramatickom jedenástkovom rozstrele 7:6, v riadnom hracom čase sa zrodila remíza 1:1.



Hráči City nedokázali uspieť v tradičnom úvode sezóny trikrát za sebou. V roku 2021 bol nad sily Guardiolovho tímu Leicester City (0:1), o rok neskôr ManCity podľahol Liverpoolu (1:3) a neuspel ani vlani, keď po výsledku 1:1 prišiel na rad neúspešný rozstrel proti Arsenalu. Tentoraz španielsky kouč nemohol počítať s kľúčovým stredopoliarom Rodrim, okrem ktorého chýbali aj obrancovia John Stones s Kyleom Walkerom a ofenzívny univerzál Phil Foden. Oproti duelu v pohári FA spred 77 dní bolo v základnej zostave Citizens až osem zmien. Napriek početným rošádam dokázali hráči v modrom doviesť duel do úspešného konca. "Samozrejme, videl som veľa vecí, ktoré sa mi páčili, prvých 35 minút som bol nadmieru spokojný. Hráči sú však ešte na dovolenke, Angličania i Rodri, takže stále sme ďaleko od našich najlepších výkonov, ale to je normálne. V tejto sezóne sme teda už vyhrali jednu trofej, čo je pekné," citovala Guardiolu agentúra AFP.



Úradujúci ligový majster mal v úvodnom polčase územnú prevahu, z ktorej nerezultoval žiadny pokus do priestoru bránky a rovnaké to bolo aj na opačnej strane. Góly prinieslo až druhé dejstvo, v ktorom najskôr v 54. minúte rozjasal červenú časť Wembley nádhernou strelou spoza šestnástky Bruno Fernandes, no jeho radosť ihneď prekazil ofsajdový verdikt. Ako prvý do zostavy zasiahol po hodine hry Guardiolov náprotivok Erik ten Hag. Poslal na ihrisko kvarteto čerstvých hráčov a medzi nimi aj autora otváracieho presného zásahu Alejandra Garnacha. Argentínsky mladík v 82. minúte po individuálnom prieniku prekonal Edersona a zdalo sa, že bude hrdina večera. Striedajúci žolík však zaúradoval aj na opačnej strane, v 89. minúte poslal konfrontáciu mestských rivalov do rozstrelu Bernardo Silva. V kopoch z bieleho bodu síce práve Silva ako prvý zlyhal, jeho zaváhanie však napravil v štvrtej sérii Ederson, ktorý zneškodnil pokus Jadona Sancha. Ôsmy pokus "červených diablov" nepremenil skúsený stopér Jonny Evans a duel potom rozhodol Manuel Akanji. "Sme sklamaní, no musíme cítiť bolesť. Keď ju cíti každý v tíme, to je pre mňa dobrý signál. Vidím aj pozitíva, dvakrát sme viedli, v zápase i v rozstrele," povedal ten Hag.



Sebavedomie ukončiť zápas nabral práve Akanji, ktorý na začiatku júla zaváhal z bieleho bodu na ME v Nemecku. Dvadsaťdeväťročný obranca vtedy ako jediný nepremenil svoj pokus vo štvrťfinálovom rozstrele s Angličanmi. Proti "Albionu" si postavil loptu už v prvej sérii. "Na európskom šampionáte mu to nevyšlo a mne sa páči, že mal guráž na to, aby to teraz vzal na seba," poznamenal Guardiola na adresu svojho zverenca, ktorý mal v hlave práve nešťastný moment: "Nechal som ostatných, aby strieľali ako prví, pretože keď nepremeníte jedenástku, do ďalšej už nepôjdete s takým sebavedomím."



City zaznamenali v Community Shield svoj siedmy titul, čím vyrovnali rovnaký zápis Tottenhamu Hotspur na piatom mieste najúspešnejších tímov. Na čele sú United s 21 trofejami, pričom ich zatiaľ posledný triumf sa zrodil v roku 2016. "Červení diabli" prehrali vo finále Superpohára už 10-krát, čo je najviac spomedzi všetkých tímov.