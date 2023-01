City stiahli manko na Arsenal, Guardiola: Lepší druhý polčas

Londýn 6. januára (TASR) - Úradujúci majster anglickej futbalovej Premier League Manchester City stiahol náskok Arsenalu na čele tabuľky na päť bodov. Vo štvrtkovom šlágri 19. kola anglickej domácej súťaže dokázali hráči "Citizens" zdolať domácu londýnsku Chelsea 1:0.



Zverenci trénera Pepa Guardiolu nepredviedli v prvom polčase na súperovej pôde uspokojivý výkon, avšak v druhej polovici duelu po príchode Angličana Jacka Grealisha a Alžírčana Riyada Mahreza na trávnik sa ich hra výrazne zlepšila. Práve zásluhou oboch striedajúcich futbalistov dokázalo City streliť jediný gól zápasu, keď v 63. minúte poslal Grealish prízemný center Mahrezovi, ktorý doťukol loptu za chrbát brankára Kepu Arrizabalagu. Nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý má v prebiehajúcej sezóne Premier League na konte doposiaľ 21 presných zásahov, sa v zápase výraznejšie nepresadil.



"V prvom polčase sme sa naozaj trápili. Hráči boli pomalí a nevedeli sa dostať do ideálneho tempa. V druhom polčase to vyzeralo oveľa lepšie. Získali sme na pôde Chelsea cenné tri body a hráči si to uvedomujú, pretože nás čaká ťažký program. Čakajú nás zápasy oboch ligových pohárov a hneď po nich duel s Manchestrom United," povedal po zápase tréner Manchestru City Pep Guardiola.



Chelsea sa musela zaobísť bez viacerých kľúčových hráčov vrátane Masona Mounta a Reecea Jamesa. V úvodných minútach stratil tréner Graham Potter aj útočníka Raheema Sterlinga, ktorého v 5. minúte nahradil Pierre-Emerick Aubameyang. V 16. minúte domáci ako prví vážne pohrozili, avšak obranca City John Stones zastavil ťaženie Američana Christiana Pulisica ideálne načasovaným sklzom, pri ktorom sa americký futbalista zranil. O šesť minút neskôr ho na ihrisku nahradil Angličan Carney Chukwuemeka, ktorý tesne pred koncom prvého polčasu opečiatkoval Edersonovu tyč.



"Musím priznať, že je to pre nás momentálne naozaj náročné. Musíme držať hlavu hore a ďalej spoločne bojovať. Veľmi ma mrzí, že sme prišli o ďalších hráčov, no futbalisti, ktorí boli na ihrisku, do toho dali všetko. Tvrdá práca a odhodlanie od nich požadujem vždy," vyhlásil Potter po zápase.



Chelsea v posledných ôsmich súťažných zápasoch dokázala získať plný počet bodov len raz a aktuálne figuruje na desiatom mieste v tabuľke so stratou 10 bodov na štvrtý Manchester United. Obe mužstvá sa proti sebe opäť postavia už v nedeľu, keď na manchesterskom Etihad Stadium odohrajú zápas 3. kola pohára FA.