City túži odplatiť Realu vlaňajšie vyradenie, Grealish: Veríme si

UTOROK 9. mája - prvý zápas semifinále Ligy majstrov:



21.00 Real Madrid - Manchester City /rozhoduje: Artur Dias (Portug.)/

Bratislava 8. mája (TASR) - Semifinálovú fázu futbalovej Ligy majstrov 2022/2023 odštartuje utorkový prvý zápas, v ktorom obhajca titulu Real Madrid privíta na San Bernabeu Manchester City (21.00 SELČ). Úradujúci anglický majster sa chce revanšovať súperovi za vlaňajšie vyradenie v rovnakej fáze, keď "biely balet" po dramatickom priebehu postúpil do finále vďaka gólu Karima Benzemu v predĺžení odvetného súboja. Víťaz sa v boji o ušatú trofej stretne s úspešnejším z milánskeho derby AC - Inter (prvý semifinálový zápas v stredu o 21.00 h)."Citizens" pred rokom zdolali doma Real 4:3 a v semifinálovej odvete viedli krátko pred koncom 1:0. V samom závere však Rodrygo dvomi gólmi v priebehu dvoch minút zachránil pre svoj tím predĺženie a v ňom Benzema gólom z pokutového kopu rozhodol o postupe madridského klubu. "," vyhlásil krídelník City Jack Grealish pre Daily Mail.Zverenci trénera Pepa Guardiolu vyradili v osemfinále LM Lipsko (1:1, 7:0) a vo štvrťfinále ďalšieho nemeckého zástupcu Bayern Mníchov (3:0, 1:1). Cez víkend sa naladili na Ligu majstrov triumfom nad Leedsom United 2:1, ktorý dvomi gólmi zariadil Ilkay Gündogan. V Premier League je City na najlepšej ceste obhájiť majstrovský titul, pred druhým Arsenalom vedie o jeden bod a má zápas k dobru. Mužstvo má fantastickú formu, ťahá sériu piatich víťazstiev vo všetkých súťažiach, vyhralo 15 z uplynulých 16 stretnutí (15-1-0) a premožiteľa nenašlo už 20 zápasov. Real je však protivník najťažšieho kalibru. "," upozorňuje portugalský krídelník Bernardo Silva."Citizens" veria, že toto by mohla byť sezóna, keď konečne dokráčajú k premiérovej trofeji v LM. "Tretí rok za sebou sme v semifinále Ligy majstrov. Nie je to o víťazstvách, ale hlavne o snahe. Ak sa o to budete viackrát pokúšať, raz sa vám to podarí," citoval portál UEFA španielskeho trénera City Pepa Guardiolu. V porovnaní s minulou konfrontáciou bude mať nové eso v rukáve v podobe Erlinga Haalanda. Nórsky kanonier, ktorý prišiel na Etihad Stadium vlani v lete z Dortmundu, nastrieľal vo svojej prvej sezóne v drese City 51 gólov vo všetkých súťažiach. "," vyjadril sa Guardiola na adresu Haalanda. Otázny je štart obrancu Nathana Akeho, ktorého trápi zranenie stehenného svalu.Real čaká vo vyraďovacej fáze LM opäť anglický klub. V osemfinále vyradil FC Liverpool (5:2, 1:0), vo štvrťfinále FC Chelsea (2:0, 2:0). Súperi z Britských ostrovov mu vyhovujú. "" vyjadril sa tréner Carlo Ancelotti, ktorému bude v utorok pre kartový trest chýbať obranca Eder Militao."Biely balet" získal cez víkend po dvadsiaty raz Španielsky pohár, keď vo finále Copa del Rey zdolal na štadióne v Seville Osasunu Pamplona 2:1 vďaka dvom gólom Brazílčana Rodryga. "," dodal Ancelotti. Ten sa bude spoliehať na skvelú formu Rodryga, ktorý pred rokom nasmeroval Real k obratu v semifinálovej odvete LM. "," pochválil Rodryga taliansky kouč. Brazílčan prezradil, že LM je pre neho špeciálna súťaž, v ktorej dokáže ešte vygradovať svoje výkony: "."Úvodný semifinálový zápas rozhoduje Portugalčan Artur Dias, ktorému budú na čiarach pomáhať krajania Paulo Soares a Pedro Ribeiro. Odveta v Manchestri je na programe v stredu 17. mája.