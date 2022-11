City vyradili v Ligovom pohári Chelsea, vypadli aj Arsenal a Tottenham

Londýn 10. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa prebojovali medzi šestnásť najlepších tímov v anglickom Ligovom pohári, keď v stredajšom šlágri 3. kola vyhrali nad Chelsea Londýn 2:0. Ďalej ide aj obhajca trofeje FC Liverpool, no zo súťaže vypadli líder tabuľky Premier League Arsenal Londýn, Tottenham Hotspur i West Ham United.



Tréner Pep Guardiola po dueli s Chelsea vyzdvihol výkon nemeckého brankára Stefana Ortegu, ktorý zneškodnil viacero šancí hostí a udržal si čisté konto. Pri Edersonovi sa nedostal do bránky zatiaľ v žiadnom ligovom dueli, šancu dostal v tejto sezóne iba v Lige majstrov proti Dortmundu (0:0) a Seville (3:1). "Vidím jeho kvality každý deň, pre náš klub to bol skvelý prestup. Nebol to jeho prvý zápas, už v Lige majstrov bol výnimočný. Chelsea dnes nedala gól, pretože tam bol on," povedal Guardiola o 30-ročnom brankárovi, ktorého City získalo v lete z Arminie Bielefeld. Pozdával sa mu aj výkon mladého argentínskeho útočníka Juliana Alvareza, ktorý dostal príležitosť namiesto oddychujúceho Erlinga Haalanda a gólom spečatil triumf domácich.



Chelsea si na Etihad štadióne vypracovala niekoľko sľubných šancí, no nepresadila sa ani raz. "Výsledok ma nepotešil, ale predvedená hra áno," hodnotil kouč hostí Graham Potter. "Mali sme viaceré veľké príležitosti, smerom dopredu sme boli nebezpeční. Hráči ukázali odvahu i kvalitu a je to dobré znamenie pred ďalšou časťou sezóny. Dnes sme vyzerali ako dobrý tím."



Arsenal viedol doma nad Brightonom po presnom zásahu Eddieho Nketiaha, no hostia do prestávky vyrovnali a v druhom polčase rozhodli o víťazstve 3:1. "The Gunners" tak ani v tejto sezóne nepridajú do zbierky triumf v Ligovom pohári, v ktorom naposledy získali trofej ešte v roku 1993. "Vypadli sme, už to tak je a teraz sa musíme sústrediť na Premier League, čo je naša priorita," uviedol po stretnutí kouč domácich Mikel Arteta, ktorý doprial klubový debut 20-ročnému estónskemu brankárovi Karlovi Heinovi.



Obhajca FC Liverpool potreboval doma na prienik cez treťoligový tím Derby County až jedenástkový rozstrel, v riadnom čase sa duel skončil nerozhodne 0:0. Tréner Jürgen Klopp totálne "prekopal" tradičnú zostavu a hrdinom sa napokon stal náhradný brankár Caoimhin Kelleher. Ír zneškodnil tri pokusy súpera z bieleho bodu. Za Liverpool zaváhal v rozstrele Roberto Firmino, ktorý sa v týždni nezmestil do nominácie Brazílie na MS v Katare. Rozstrel potrebovali na postup aj hráči Newcastle cez Crystal Palace. Účastník najvyššej súťaže West Ham neuspel doma s druholigovým Blackburnom, rozhodla o tom až desiata séria pokusov z jedenástich metrov. Devätnásť strelcov svoje pokusy premenilo, potom však taliansky obranca domácich Angelo Ogbonna poslal loptu do brvna. Tottenham vypadol po prehre na ihrisku Nottinghamu 0:2, hoci v jeho základnej zostave nechýbal kapitán Harry Kane.