City zaostáva už o 22 bodov, Guardiola: Liverpool sa nedá zastaviť

Londýn 3. februára (TASR) - Futbalisti FC Liverpool majú po 25. kole anglickej Premier League na čele tabuľky už 22-bodový náskok pred druhým Manchestrom City. Úradujúci majster totiž prehral v nedeľňajšom šlágri na ihrisku Tottenhamu Hotspur 0:2, kým "The Reds" si deň predtým poradili doma so Southamptonom jasne 4:0.



Ešte nikdy v minulosti nebol v Premier League v tejto fáze sezóny taký priepastný bodový rozdiel medzi prvým a druhým tímom tabuľky. "Liverpool sa nám už príliš vzdialil. Nedá sa už zastaviť. My sme stratili príliš veľa bodov v zápasoch, ako bol tento. Pre nás zostáva už len cieľom, aby sme sa kvalifikovali do Ligy majstrov," priznal tréner "Citizens" Pep Guardiola.



City mohlo ísť na štadióne Tottenhamu do vedenia v 40. minúte, no Ilkay Gündogan nepremenil pokutový kop. V úvode druhého polčasu výrazne skomplikoval hosťom situáciu Oleksander Zinčeko, ktorý videl v 60. minúte druhú žltá kartu. Domáci presilovku zužitkovali naplno, o tri minúty neskôr skóroval Steven Bergwijn, poistku pridal v 71. minúte Heung-Min Son. "Nemyslím si, že by sme skolabovali. Tento tím je stavaný tak, aby zvládal podobné situácie, a hral určitým vlastným spôsobom. Vytvorili sme si šance, aj keď sme mali na trávniku o hráča menej, stále sme boli v hre. Takéto duely nie sú ľahké," citovala Guardiolu agentúra AP. Jeho tím prehral šiestykrát v ligovej sezóne.



Naopak zverenci trénera Joseho Mourinha naplno bodovali druhýkrát za sebou a posunuli sa na piate miesto v tabuľke. Veľkú radosť z víťazstva mal Steven Bergwijn, ten si v 63. minúte na hrudi spracoval pas Lucasa Mouru a volejom napálil loptu do siete. Posila z PSV Eindhoven dokázala skórovať hneď pri svojom debute v drese Spurs. "Takmer som sa rozplakal, keď som videl, že sa lopta zatrepotala v sieti. Už keď opustila moju kopačku, mal som tušenie, že sa to skončí gólom. A potom na mňa chalani naskákali... Ako malý chlapec som sníval, že si raz zahrám v Premier League. Dať gól hneď pri debute je niečo neuveriteľné," vyznal sa 22-ročný holandský krídelník.