City zariadilo triumf vo Wolverhamptone v piatej nadstavenej minúte

8. kolo Premier League:



Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1:2 (1:1)



Góly: 7. Larsen - 33. Gvardiol, 90.+5 Stones

Londýn 20. októbra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili po dramatickom závere nedeľňajšieho zápasu 8. kola Premier League na pôde Wolverhamptonu Wanderers 2:1. "Cityzens" sa tak aspoň na pár hodín dostali na čelo tabuľky. Na konte majú 20 bodov, o dva viac ako Liverpool, ktorý v nedeľu podvečer nastúpil proti Chelsea.Duel na štadióne Molineux mal prekvapivý priebeh, keďže domáci sa po peknej akcii od obrany, cez pravú stranu a centri do šestnástky dostali do veľkej šance a Jörgen Larsen poslal loptu za bezmocného brankára. Do šance ho pustil pravý bek City Rico Lewis, ktorý ho nepokryl a nestihol sa vrátiť. Hostia ihneď na to prebrali opraty duelu, v prvom polčase mali až 79% držanie lopty, no len ťažko sa dostávali do vyložených šancí. V 19. minúte navyše unikol Semedo, ktorého strelu zastavil Edersona. City pokračovalo v tlaku a vyrovnanie prišlo v 33. minúte, keď Joško Gvardiol spred šestnástky zakrútil loptu k pravému rohu. V druhej časti bola dominancia Manchestru ešte výraznejšia, ale šance neprichádzali. Wolves sa sústredili takmer výlučne na obranu a úplne vypojený bol kanonier Erling Haaland. Majstri sa však nakoniec dočkali, po sérii štyroch rohov hneď za sebou premenil na víťazný gól ten posledný v piatej nadstavenej minúte John Stones - 2:1. Domáci ešte reklamovali ofsajd Bernarda Silvu pri Stonesovej hlavičke, no rozhodca po vzhliadnutí záznamu gól uznal.Wolverhampton prehral piaty ligový duel v sérii a siedmy z ôsmich a s jediným bodom za remízu s Nottinghamom figuruje na poslednom mieste tabuľky.