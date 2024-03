City zdolalo Newcastle s Dúbravkom, postúpilo do semifinále Pohára FA

Manchester City - Newcastle United 2:0 (2:0)



Góly: 13. a 31. Silva



/M. Dúbravka (Newcastle) odchytal celý zápas/

Wolverhampton Wanderers - Coventry City 2:3 (0:0)



Góly: 84. Ait-Nori, 88. Bueno - 53. a 90.+7. Simms, 90.+10. Wright

Londýn 16. marca (TASR) - Futbalisti Manchestru City postúpili do semifinále Pohára FA. V sobotňajšom štvrťfinálovom zápase potvrdili pozíciu favorita a zdolali Newcastle United 2:0. Za hostí odchytal celý zápas slovenský brankár Martin Dúbravka.Oba góly strelil Bernardo Silva, prvý už v 13. minúte. Dúbravka bol v oboch prípadoch v úlohe štatistu, keďže úspešné oblúkové strely boli tečované obrancami do protipohybu slovenského brankára. Úradujúci držiteľ pohára vyhral na strely 16:2, do priestoru brány bol pomer v jeho prospech 5:1. Za domácich dával o sebe pred súperovou bránou vedieť aj Jeremy Doku, jediný pokus medzi tri žrde mal na druhej strane Alexander Isak. Silva uzavrel skóre krátko po polhodine hry a zabezpečil svojmu tímu rekordné šieste pohárové semifinále za sebou. V druhom polčase tempo hry klesalo intenzívnejúcim dažďom.Prvým semifinalistom sa stalo v sobotu druholigové Coventry City, ktoré prekvapilo na pôde Wolverhamptonu víťazstvom 3:2. Do tejto fázy súťaže sa prebojovalo prvýkrát od sezóny 1986/87, keď pohár aj vyhralo. Všetky góly padli v druhom polčase a vedenie sa zmenilo trikrát. Hrdina hostí bol Ellis Simms, ktorý strelil dva góly a na víťazný prihral Hajimu Wrightovi v desiatej minúte nadstaveného času. Coventry pôsobí v druhej najvyššej anglickej súťaži, kde figuruje na ôsmom mieste.Zvyšné dve štvrťfinále sú na programe v nedeľu. Chelsea si zmeria sily s Leicestrom a Manchester United nastúpi proti Liverpoolu.