City zdolalo v mestskom derby United 3:0, dvojgólový Haaland
Základy víťazstva položil v prvom polčase Foden, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení.
Autor TASR,aktualizované
Londýn 14. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v nedeľnom šlágri 4. kola anglickej Premier League nad svojím mestským rivalom United 3:0. Dvoma gólmi sa na tom podieľal nórsky kanonier Erling Haaland, jeden zásah pridal Phil Foden.
Zverenci trénera Pepa Guardiolu čakali na triumf vo vzájomnom derby päť zápasov, v posledných štyroch sa dvakrát tešili „červení diabli“ a dve stretnutia sa skončili remízou. Základy víťazstva položil v prvom polčase Foden, ktorý sa vrátil do zostavy po zranení. Po zmene strán sa dvakrát presadil Haaland a po štyroch kolách má na konte už päť gólov. City patrí v tabuľke ôsma priečka, United figurovali o šesť pozícii nižšie.
Liverpool je aj po štyroch zápasoch v novej sezóne stopercentný. Na trávniku Burnley mal na mále, ale o víťazstve 1:0 napokon v nadstavenom čase druhého polčasu rozhodol z penalty Mohamed Salah. V drese nováčika odchytal celý duel slovenský brankár Martin Dúbravka.
Obhajcovia titulu mali v Burnley jasnú územnú (81-percentné držanie lopty) i streleckú prevahu (27:3), ale z hry sa gólovo presadiť nedokázali. Domáce mužstvo dohrávalo bez defenzívneho stredopoliara Lesleyho Ugochukwua, ktorý sa z trávnika pobral po druhej žltej karte v 84. minúte. Rozhodujúci moment napokon prišiel až v nadstavení, keď hlavný rozhodca odpískal penaltu po ruke Hannibala Mejbriho. Dúbravka si v stretnutí pripísal tri úspešné zákroky, ale na strelu Salaha z jedenástich metrov nestačil.
Premier League - 4. kolo:
FC Burnley - FC Liverpool 0:1 (0:0)
Gól: 90.+3 Salah (z 11 m), ČK: 84. Ugochukwu (Burnley) po 2. ŽK
/M. Dúbravka (Burnley) odohral celý zápas/
Manchester City - Manchester United 3:0 (1:0)
Góly: 53. a 68. Haaland, 18. Foden
