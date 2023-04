City zostáva v hre o treble, Guardiola o Mahrezovi: Výnimočný hráč

Londýn 23. apríla (TASR) - Len tri dni po tom, čo futbalisti Manchestru City postúpili do semifinále Ligy majstrov, si zabezpečili aj účasť vo finále anglického Pohára FA. V sobotnom semifinálovom stretnutí zdolali v londýnskom Wembley druholigový Sheffield United 3:0. Sedem zápasov trvajúcu gólovú sériu prerušil nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý sa strelecky nepresadil prvýkrát od 11. marca. Hetrikom ho však zastúpil alžírsky krídelník Riyad Mahrez.



"Citizens" nenašli premožiteľa od 12. februára a proti Sheffieldu predĺžili svoju sériu bez prehry na 16 zápasov. Manchester dominoval v držaní lopty a k tomu bol aj efektívny. V 43. minúte si vo vlastnej šestnástke počínal neobratne útočník Sheffieldu Daniel Jebbinson, ktorý fauloval Bernarda Silvu a nariadený pokutový kop premenil Mahrez. Ten istý hráč zabezpečil City dvojgólový náskok v 61. minúte, keď na polovici ihriska získal loptu a po individuálnej akcii zvýšil na 2:0. O päť minút neskôr bol tridsaťdvaročný Alžírčan už trojgólový, keď uzavrel na konečných 3:0 po prihrávke Jacka Grealisha. "Je to výnimočný hráč. Vždy je na mňa nevrlý, keď nehrá a dáva mi to najavo," citovala agentúra AP slová trénera Pepa Guardiolu na adresu Mahreza.



City tak živí nádej na zisk treble. Guardiolovi zverenci vyradili v Lige majstrov Bayern Mníchov a na ceste do istanbulského finále im stojí obhajca trofeje Real Madrid. V Premier League sa doťahujú na londýnsky Arsenal, ktorý trikrát za sebou iba remizoval a náskok "kanonierov" sa na čele tabuľky stenčil na päť bodov. Navyše, manchesterský klub odohral o dva zápasy menej ako Arsenal. Veľa napovie vzájomný súboj týchto dvoch tímov, ktorý je na programe v stredu 26. apríla.



Jediným anglickým tímom, ktorý triumfoval v jednej sezóne v domácej ligovej súťaži, FA Cupe i Lige majstrov, bol Manchester United v ročníku 1998/99 pod vedením legendárneho trénera Sira Alexa Fergusona. "Nemusia sa báť, napodobníme ich. Sme susedia a tí sú k sebe vždy milí," žartoval Guardiola. Práve "červení diabli" môžu byť súperom City vo finále FA Cupu. V druhom semifinálovom stretnutí ich čaká Brighton Albion.