City zvíťazilo nad Nottinghamom, od 46. minúty hralo bez Rodriho

Manchester City - Nottingham Forest 2:0 (2:0)



Góly: 7. Foden, 14. Haaland, ČK: 46. Rodri (City)

Crystal Palace - FC Fulham 0:0

Luton Town - Wolverhampton Wanderers 1:1 (0:0)



Góly: 65. Morris (z 11 m) - 50. Neto, ČK: 38. Bellegarde (Wolverhampton)

FC Brentford - FC Everton 1:3 (1:1)



Góly: 28. Jensen - 6. Doucoure, 67. Tarkowski, 71. Calvert-Lewin

Londýn 16. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvíťazili v sobotňajšom zápase 6. kola Premier League doma proti Nottinghamu Forest 2:0 a pripísali si šiesty triumf za sebou. Obhajcovia titulu sú s 18 bodmi na čele tabuľky, druhý Tottenham Hotspur stráca päť bodov a v nedeľu ho čaká šláger na ihrisku štvrtého Arsenalu."Citizens" sa na domácej pôde ujali vedenia už v 7. minúte, Rodri poslal center za obranu na nabiehajúceho Kylea Walkera, ktorý prihral Philovi Fodenovi a ten nezaváhal. O sedem minút neskôr viedli už o dva góly. Letná posila Matheus Nunes našiel centrom Erlinga Haalanda, ktorý sa presadil hlavičkou. Pre nórskeho kanoniera to bol ôsmy gól v sezóne a suverénne je najlepší strelec súťaže. City však nevyšiel začiatok druhého polčasu, keď po niekoľkých sekundách videl červenú kartu Rodri. Španielsky stredopoliar zasiahol Morgana Gibbsa-Whitea do krku. Nottingham sa to snažil využiť a znížiť, ale nepodarilo sa mu prekonať brankára Edersona.Nováčikovi z Lutonu sa podarilo v šiestom kole prvýkrát zabodovať, keď remizoval doma s Wolverhamptonom Wanderers 1:1. Hostia hrali od 38. minúty bez vylúčeného Jeana-Ricnera Bellegardeho. Ten sa dostal na zemi do súboja s Tomom Lockyerom a kopol ho do slabín. Wolverhampton sa však nevzdal a po prestávke sa dostal do vedenia, keď skóroval Pedro Nato. Carlton Morris však v 65. minúte premenenou penaltou zariadil pre domácich prvý bod medzi elitou.Súboj medzi Crystal Palace a FC Fulham sa napriek viacerým šanciam na oboch stranách skončil bezgólovou remízou.