City zvládlo duel s Newcastlom, Guardiola: Udivuje ma naša mentalita

Londýn 20. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City zvládli duel proti húževnatému Newcastlu United a po 2. kole anglickej Premier League majú na konte plný bodový zisk. Víťazstvo 1:0 zabezpečil obhajcovi titulu v 31. minúte Argentínčan Julian Alvarez. Prvú výhru v novom ročníku zaznamenal Liverpool, ktorý zdolal Bournemouth 3:1 aj napriek tomu, že "The Reds" od 58. minúty hrali bez vylúčeného Alexisa Mac Allistera.



Newcastle povzbudený triumfom 5:1 nad Aston Villou z 1. kola sa snažil o prvé ligové víťazstvo na pôde Citizens po takmer 23 rokoch. Domáci nepredviedli najlepší výkon, no napriek pomalšiemu rozbehu sa dokázali presadiť v 31. minúte zásluhou Alvareza. Gólovo naprázdno vyšiel nórsky kanonier Erling Haaland, ktorý nenadviazal na dva góly z 1. kola na pôde Burnley (3:0). "Myslenie a mentalita tohto tímu ma zakaždým udivuje," uviedol hlavný tréner City Pep Guardiola, pričom poukázal na fakt, že jeho tím hral v priebehu štyroch dní druhý zápas. Citizens v stredu triumfovali v Superpohári UEFA nad Sevillou 2:1 (5:4 v rozstrele z 11 m).



Tottenham po remíze s Brentfordom (2:2) dokázal zvíťaziť nad Manchestrom United 2:0. Spurs sa ujali vedenia po zmene strán v 49. minúte, keď sa prvýkrát v Premier League presadil dvadsaťročný stredopoliar Pape Matar Sarr. Triumf "kohútov" spečatil v v 83. minúte vlastný gól Lisandra Martineza. "Bolo to dobré. ManUtd mal pravdepodobne na začiatku viac šancí, ale páči sa mi, že sme sa držali a prepracovali k víťazstvu. Druhý polčas ukázal tím, akým chceme byť. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, ale veľmi sa mi páčila viera a odolnosť, ktorú chlapci majú," uviedol po prvej ligovej výhre na lavičke Tottenhamu hlavný tréner Ange Postecoglou.



Liverpool má po dvoch kolách štyri body, keď na remízu s Chelsea (1:1) reagoval na Anfield Road víťazstvom nad Bournemouthom 3:1. Domáci nezačali ideálne, keďže už v 3. minúte poslal hostí do vedenia Antoine Semenyo. "The Reds" však do prestávky dokázali aktívnou hrou otočiť nepriaznivý stav. V 28. minúte sa presadil v štvrtom zápase za sebou Luis Diaz a vzápätí zabezpečil domácim vedenie Mohamed Salah, ktorý najskôr nepremenil pokutový kop, no lopta sa odrazila späť na jeho nohu, na čo už Neto nedokázal reagovať. Po hodine hry sa zdalo, že Liverpool si skomplikuje záver duelu, keď videl červenú kartu Alexis Mac Allister, no už o štyri minúty upokojil Liverpool gólom na konečných 3:1 Diogo Jota. Hlavný tréner Jürgen Klopp je so vstupom do nového ročníka spokojný: "Myslím si, že je to maximum, ktoré sme mali od týchto dvoch zápasov očakávať. Keď sa pozrieme na zápasy, nehovoríme, kde sme mali vyhrať alebo prehrať, ale keď začnete na ihrisku Chelsea, nie každý tam získa body. Samozrejme, proti Bournemouthu sme chceli zvíťaziť, je to dobrý začiatok."



Identický výsledok ako v prvom kole zaznamenal prekvapivý priebežný líder Premier League. Brighton Albion po triumfe nad Lutonom (4:1) dokázal zopakovať výkon aj proti Wolverhamptonu. Rozhodujúci bol nástup do druhého polčasu, keď Brighton strelil v priebehu deviatich minút tri góly. Dvakrát sa presadil Solly March, ktorý je s tromi gólmi na čele ligových kanonierov spolu s Bryanom Mbeumom z Brentfordu.