City zvládlo prevahu Fulhamu, Haaland pri návrate rozhodol z penalty

Manchester 6. novembra (TASR) - Futbalisti Manchestru City potvrdili v sobotnom zápase Premier League proti Fulhamu úlohu favorita. Hostí zdolali 2:1 napriek červenej karte pre Joaoa Cancela, víťazný gól vsietil v nadstavenom čase Erling Haaland. Nór sa vrátil na ihrisko po dvojzápasovej absencii v dôsledku choroby a zranenia.



Brankára hostí Bernda Lena preveril ako prvý z diaľky Kevin De Bruyne. O niečo neskôr ho prekonal Julian Alvarez, ktorého vysunul Ilkay Gündogan - Argentínčan sa presadil prudkou strelou od brvna zvnútra šestnástky. O desať minút už hrali domáci v početnej nevýhode, Cancelo fauloval unikajúceho Harryho Wilsona v pokutovom území. Následnú penaltu premenil Andreas Pereira.



Haaland nastúpil v 64. minúte a jeho prvý gól neuznal systém VAR pre ofsajd. Svojmu tímu zariadil víťazstvo v nadstavenom čase, keď premenil pokutový kop a vsietil 23. gól v šestnástich zápasoch. "Citizens" sú tak na prvom mieste tabuľky pred Arsenalom, ten však čaká v nedeľu stretnutie na pôde Chelsea.



Domáci tréner Pep Guardioal nešetril po zápase chválou na svojich hráčov za výhru v početnej nevýhode. Napriek niekoľkým titulom v domácej súťaži označil triumf nad nováčikom za jeden z jeho najlepších zážitkov s tímom.



"Ten gól v závere a oslava s našimi fanúšikmi boli skvelé. Jasné, nevyhrali sme Premier League, ale potvrdilo sa, že toto všetko má zmysel. Bol to môj najlepší moment v Manchestri City," citovala Guardiolu agentúra AFP. Verdikt hlavného rozhodcu pre Cancela nespochybňoval: "Bol posledný obranca. Mal síce len jemný kontakt, no nemal mať žiadny. Červená karta bola na správnom mieste."



"Ukázali sme odhodlanie a ambíciu zvládnuť túto výzvu. Nesieme to veľmi ťažko, ale môžeme vďaka tomu rásť," neskrýval sklamanie tréner hostí Marco Silva, ktorému chýbal v útoku Aleksandar Mitrovič pre zranenie členka. Jeho tím prerušil na ihrisku majstra sériu štyroch zápasov bez prehry a momentálne figuruje na ôsmom mieste, o tri body pred Liverpoolom s dvoma duelmi k dobru.



"Citizens" privítajú v stredu Chelsea v stretnutí ligového pohára a záverečný zápas pred majstrovstvami sveta odohrajú proti Brentfordu. Fulham, v ktorom pôsobí aj slovenský brankár Marek Rodák, sa do podujatia v Katare stretne ešte s Manchestrom United (13.11).