Clarke bude trénovať Škótov až do ME 2024

Glasgow 24. augusta (TASR) - Tréner škótskej futbalovej reprezentácie Steve Clarke podpísal nový kontrakt, ktorý ho vo funkcii udrží po majstrovstvá Európy 2024. Doterajšia zmluva mu platila do konca budúcoročného svetového šampionátu.



Päťdesiatsedemročný Clarke doviedol Škótov na záverečný turnaj ME 2020. "Teším sa na ďalšiu prácu s členmi realizačného tímu a hráčmi. Účasť na EURO nám dodala motiváciu vrátiť sa na vrcholné podujatie čo najskôr. Chcem sa o to pokúsiť a posunúť na vyššiu úroveň to, čo sa nám dosiaľ podarilo," povedal Clarke podľa agentúry DPA.