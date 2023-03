Clarke bude trénovať Škótov až do roku 2026

Edinburgh 24. marca (TASR) - Škótskych futbalistov bude aj naďalej trénovať Steve Clarke. Tesne pred štartom kvalifikácie ME 2024 sa dohodol na predĺžení kontraktu až do roku roku 2026 a pokúsi sa s tímom postúpiť aj na svetový šampionát.



Päťdesiatdeväťročný Clarke priviedol Škótov na ME 2020, čo bol ich prvý veľký turnaj od MS 1998. Bývalý kouč West Bromwichu, či Readingu uspel so Škótmi aj v Lige národov, dokázal postúpiť do A-divízie. "Steve zjednotil národ v podpore úspešného mužstva. Bolo dôležité, aby sme demonštrovali silnú podporu jemu i jeho tímu," zverejnilôa Škótska futbalová asociácia podľa AFP.