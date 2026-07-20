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Clarke je zlatý v individuálnych pretekoch kajak krosu, Halčin 35.
O 18.06 SELČ bola na programe časovka kajak krosu žien, v ktorej sa prestaví aj trojica Sloveniek Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková.
Autor TASR
Oklahoma City 20. júla (TASR) - Britský vodný slalomár Joseph Clarke získal na majstrovstvách sveta v americkom meste Oklahoma City zlatú medailu v individuálnych pretekoch kajak krosu. V pondelok zvládol trať za 46,54 sekundy a triumfoval s náskokom 16 stotín pred Čechom Jakubom Krejčím. Bronz vybojoval Španiel David Llorente (+0,44). Slovenský reprezentant Martin Halčin, ktorý štartuje už na dvanástom svetovom šampionáte, skončil v časovke kajak krosu na 35. mieste s mankom 3,70 s.
Halčin tak postúpil do rozjázd klasického kontaktného kajak krosu (v sobotu 25. júla o 17.05 SELČ). Do nich sa dostal aj ďalší Slovák Dávid Skubík, ktorý zaostal za Clarkeom o 4,06 sekundy a kvalifikoval sa z poslednej 42. postupovej priečky.
O 18.06 SELČ bola na programe časovka kajak krosu žien, v ktorej sa prestaví aj trojica Sloveniek Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková.
Halčin tak postúpil do rozjázd klasického kontaktného kajak krosu (v sobotu 25. júla o 17.05 SELČ). Do nich sa dostal aj ďalší Slovák Dávid Skubík, ktorý zaostal za Clarkeom o 4,06 sekundy a kvalifikoval sa z poslednej 42. postupovej priečky.
O 18.06 SELČ bola na programe časovka kajak krosu žien, v ktorej sa prestaví aj trojica Sloveniek Eliška Mintálová, Soňa Stanovská a Zuzana Paňková.
MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
kajak kros - časovka muži:
1. Joseph Clarke (V.Brit.) 46,54 s, 2. Jakub Krejčí (ČR) +0,16, 3. David Llorente (Šp.) +0,44,... 35. Martin HALČIN +3,70, 42. Dávid SKUBÍK (obaja SR) +4,06
kajak kros - časovka muži:
1. Joseph Clarke (V.Brit.) 46,54 s, 2. Jakub Krejčí (ČR) +0,16, 3. David Llorente (Šp.) +0,44,... 35. Martin HALČIN +3,70, 42. Dávid SKUBÍK (obaja SR) +4,06