< sekcia Šport
Clarke po otočke s Gréckom: Pomohol nám gól súpera
Gréci majú na štadión Hampden Park len tie najlepšie spomienky. V marci si v Glasgowe po víťazstve 3:0 vybojovali účasť v A-divízii Ligy národov.
Autor TASR
Glasgow 10. októbra (TASR) - Futbaloví reprezentanti Škótska si vo štvrtok na domácej pôde výrazne vylepšili pozíciu v C-skupine kvalifikácie na budúcoročný šampionát. Proti Grékom otočili vývoj stretnutia a zvíťazili 3:1. V tabuľke si udržali druhú priečku, prvé je Dánsko zásluhou lepšieho skóre.
Gréci majú na štadión Hampden Park len tie najlepšie spomienky. V marci si v Glasgowe po víťazstve 3:0 vybojovali účasť v A-divízii Ligy národov. Po aktívnom začiatku hostí to mohlo opäť vyzerať veľmi podobne, no útočník Vangelis Pavlidis svoju šancu nepremenil. Škóti sa nevedeli presadiť najmä proti napádaniu hostí, ktorí predsa len otvorili skóre stretnutia. V 62. minúte sa presadil obranca Kostas Cimikas.
Hostia však viedli len dve minúty, vyrovnal hráč anglického Bournemouthu Ryan Christie. Víťazný gól strelil v 80. minúte Lewis Ferguson, pre ktorého to bol zároveň v 19. zápase premiérový zásah v drese národného tímu. „Dnes sa nám úplne nedarilo proti aktívnej hre súpera, no naša reakcia na inkasovaný gól bola skvelá. Som veľmi rád za svoj gól, chýbal mi ten pocit,“ zhodnotil zápas na sociálnej sieti škótskeho tímu stredopoliar talianskej Bologne. Víťazstvo ešte potvrdil v nadstavenom čase striedajúci útočník Lyndon Dykes, ktorý využil zaváhanie brankára Grécka.
Škóti sa na „mundial“ prebojovali naposledy v roku 1998, keď so ziskom bodu obsadili v konkurencii Brazílie, Nórska a Maroka v A-skupine posledné miesto. Odvtedy sa predstavili na dvoch záverečných turnajoch majstrovstiev Európy (2020, 2024), obe mužstvá viedol Steve Clarke. „Pomohol nám gól súpera, po ktorom sme začali hrať oveľa agresívnejšie. Výsledok 3:1 je pre nás možno až príliš priaznivý, no zaslúžili sme si vyhrať a sme o krok bližšie k postupu,“ citovala škótskeho kormidelníka agentúra AFP. Grécko zabojuje najbližšie v nedeľu v Dánsku, ktoré si v závere kvalifikácie zmeria sily s rovnakými súpermi ako druhí Škóti. Pôsobenie oboch tímov v kvalifikačnej skupine vyvrcholí vzájomným súbojom 18. novembra v Glasgowe.
Gréci majú na štadión Hampden Park len tie najlepšie spomienky. V marci si v Glasgowe po víťazstve 3:0 vybojovali účasť v A-divízii Ligy národov. Po aktívnom začiatku hostí to mohlo opäť vyzerať veľmi podobne, no útočník Vangelis Pavlidis svoju šancu nepremenil. Škóti sa nevedeli presadiť najmä proti napádaniu hostí, ktorí predsa len otvorili skóre stretnutia. V 62. minúte sa presadil obranca Kostas Cimikas.
Hostia však viedli len dve minúty, vyrovnal hráč anglického Bournemouthu Ryan Christie. Víťazný gól strelil v 80. minúte Lewis Ferguson, pre ktorého to bol zároveň v 19. zápase premiérový zásah v drese národného tímu. „Dnes sa nám úplne nedarilo proti aktívnej hre súpera, no naša reakcia na inkasovaný gól bola skvelá. Som veľmi rád za svoj gól, chýbal mi ten pocit,“ zhodnotil zápas na sociálnej sieti škótskeho tímu stredopoliar talianskej Bologne. Víťazstvo ešte potvrdil v nadstavenom čase striedajúci útočník Lyndon Dykes, ktorý využil zaváhanie brankára Grécka.
Škóti sa na „mundial“ prebojovali naposledy v roku 1998, keď so ziskom bodu obsadili v konkurencii Brazílie, Nórska a Maroka v A-skupine posledné miesto. Odvtedy sa predstavili na dvoch záverečných turnajoch majstrovstiev Európy (2020, 2024), obe mužstvá viedol Steve Clarke. „Pomohol nám gól súpera, po ktorom sme začali hrať oveľa agresívnejšie. Výsledok 3:1 je pre nás možno až príliš priaznivý, no zaslúžili sme si vyhrať a sme o krok bližšie k postupu,“ citovala škótskeho kormidelníka agentúra AFP. Grécko zabojuje najbližšie v nedeľu v Dánsku, ktoré si v závere kvalifikácie zmeria sily s rovnakými súpermi ako druhí Škóti. Pôsobenie oboch tímov v kvalifikačnej skupine vyvrcholí vzájomným súbojom 18. novembra v Glasgowe.