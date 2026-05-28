< sekcia Šport
Clarke sa so škótskou reprezentáciou dohodol na pokračovaní do 2030
Šesťdesiatdvaročný Škót je na lavičke od roku 2019 a v prípade, že zostane vo funkcii až do roku 2030, stane sa najdlhšie slúžiacim trénerom krajiny.
Autor TASR
Glasgow 28. mája (TASR) - Tréner Steve Clarke a škótska futbalová reprezentácia sa dohodli na novej štvorročnej zmluve. Šesťdesiatdvaročný Škót je na lavičke od roku 2019 a v prípade, že zostane vo funkcii až do roku 2030, stane sa najdlhšie slúžiacim trénerom krajiny.
Clarke najprv naznačil, že by mohol skončiť po tohtoročnom svetovom šampionáte. Škóti budú súčasťou MS po 28 rokoch a Clarke ich predtým doviedol dvakrát za sebou aj na majstrovstvá Európy. Jeho pokračovanie nebolo napokon otázkou, no aj vzhľadom na výkony na dvoch ME prekvapila skôr dĺžka zmluvy. Na oboch európskych šampionátoch získali Škóti jediný bod a obsadili posledné miesto v skupine.
Napriek tomu mal však výraznú podporu medzi hráčmi a k dohode došlo ešte pred letným mundialom. „Je mi cťou viesť týchto hráčov na MS. Som hrdý, že môžem vo funkcii pokračovať. Sme radi, že môžeme stavať na úspešnej kvalifikácii a pozeráme sa len dopredu,“ citovala Clarkea agentúra AP. Clarke je už teraz najúspešnejším trénerom Škótska, z možných štyroch turnajov sa s tímom kvalifikoval na tri. Výhrou 4:2 nad Dánskom si opäť čiastočne získal fanúšikov a po tohtoročných MS ho o dva roky čakajú domáce majstrovstvá Európy. Škótsko ich bude spoluorganizovať s Anglickom, Walesom a Írskom. V lete sa v USA predstaví proti Haiti, Maroku a Brazílii. Pri žiadnej z predošlých ôsmich účastí na MS Škóti nepostúpili zo skupiny.
Clarke najprv naznačil, že by mohol skončiť po tohtoročnom svetovom šampionáte. Škóti budú súčasťou MS po 28 rokoch a Clarke ich predtým doviedol dvakrát za sebou aj na majstrovstvá Európy. Jeho pokračovanie nebolo napokon otázkou, no aj vzhľadom na výkony na dvoch ME prekvapila skôr dĺžka zmluvy. Na oboch európskych šampionátoch získali Škóti jediný bod a obsadili posledné miesto v skupine.
Napriek tomu mal však výraznú podporu medzi hráčmi a k dohode došlo ešte pred letným mundialom. „Je mi cťou viesť týchto hráčov na MS. Som hrdý, že môžem vo funkcii pokračovať. Sme radi, že môžeme stavať na úspešnej kvalifikácii a pozeráme sa len dopredu,“ citovala Clarkea agentúra AP. Clarke je už teraz najúspešnejším trénerom Škótska, z možných štyroch turnajov sa s tímom kvalifikoval na tri. Výhrou 4:2 nad Dánskom si opäť čiastočne získal fanúšikov a po tohtoročných MS ho o dva roky čakajú domáce majstrovstvá Európy. Škótsko ich bude spoluorganizovať s Anglickom, Walesom a Írskom. V lete sa v USA predstaví proti Haiti, Maroku a Brazílii. Pri žiadnej z predošlých ôsmich účastí na MS Škóti nepostúpili zo skupiny.