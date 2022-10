Člen basketbalovej Siene slávy Dikembe Mutombo má nádor na mozgu

Atlanta 15. októbra (TASR) - Člen basketbalovej Siene slávy a jeden z globálnych ambasádorov zámorskej NBA Dikembe Mutombo má nádor na mozgu. Informovala o tom agentúra AP.



Päťdesiatšesťročný Mutombo sa len nedávno objavil na podujatiach Siene slávy v Springfielde v štáte Massachusetts a na niekoľkých prípravných zápasoch v japonskej Saitame. V auguste sa zúčastnil aj podujatia s americkým ministrom zahraničných vecí Antonym Blinkenom v rodnom Kongu. V súčasnosti sa lieči v Atlante. "Od tímu špecialistov dostáva tú najlepšiu možnú starostlivosť a v začiatkoch liečby je vo výbornej nálade. Dikembe a jeho rodina žiadajú počas tohto obdobia o súkromie, aby sa mohli sústrediť na jeho starostlivosť. Sú vďační za vaše modlitby a želania všetkého dobrého," uviedla Mutombova rodina vo vyhlásení pre NBA.



Mutombo odohral v profilige 18 sezón. Hrával za Houston, New York, New Jersey, Philadelphiu či Atlantu. Je osemnásobným členom zápasu All Star, štvornásobným defenzívnym hráčom roka, trojnásobným členom ideálnej zostavy sezóny All-NBA. V roku 2015 ho uviedli do basketbalovej Siene slávy. Hráčsku kariéru ukončil v roku 2009, odvtedy pracuje v charitatívnej a humanitárnej sfére. Jeho nadácia viedla vybudovanie 170-lôžkovej nemocnice v Kinshase, hlavnom meste Konga. Toto zariadenie ošetrilo takmer pol milióna ľudí bez ohľadu na ich schopnosť zaplatiť za starostlivosť.