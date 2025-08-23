Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Člen dostihovej Siene slávy Ron Turcotte zomrel vo veku 84 rokov

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Turcotte v rokoch 1965 až 1973 vyhral dvakrát derby v Kentucky, Preakness a Belmont Stakes, až kým sa jeho kariéra nekončila pádom z koňa a zraneniami.

Autor TASR
Drummond 23. augusta (TASR) - Známy kanadský džokej Ron Turcotte zomrel vo veku 84 rokov. Informovala o tom agentúra AP. Člen Siene slávy triumfoval v roku 1973 v pretekoch Triple Crown.

Turcottova rodina prostredníctvom jeho dlhoročného obchodného partnera a priateľa Leonarda Luskyho oznámila, že zomrel v piatok prirodzenou smrťou vo svojom dome v Drummonde v New Brunswicku.

