Člen organizačného výboru hier v Tokiu je podozrivý z korupcie

Tokio 26. júla (TASR) - Jeden z členov predstavenstva organizačného výboru OH 2020 v Tokiu je podozrivý z prijímania úplatku. Japonská polícia v utorok vykonala v tejto súvislosti domovú prehliadku u 78-ročného Harujukihi Takahašiho. Ten mal za nejasných okolností zinkasovať 45 miliónov jenov (približne 324.000 eur) od odevnej spoločnosti, ktorá sa neskôr stala oficiálnym partnerom vlaňajších hier. OH v Tokiu sa pre pandémiu koronavírusu uskutočnili s ročným oneskorením.



Takahaši obvinenia odmieta s tým, že peniaze dostal v roku 2017 za poradenskú činnosť. Spoločnosť Aoki sa už o rok neskôr stala sponzorom hier s právom používať olympijské logo, predávať licencované produkty a organizátorom dodávala oblečenie. Tlačová agentúra Kjódó uviedla, že Takahaši nemal z titulu svojho postavenia v organizačnom výbore dovolené prijímať peniaze ani dary. V predstavenstve organizačného výboru pracoval od júna 2014. "Je pre mňa veľké sklamanie, že po skončení hier vyjdú na povrch takéto veci," uviedla šéfka organizačného výboru OH 2020 Seiko Hašimotová s tým, že bude plne spolupracovať s vyšetrovateľmi.



Už v minulosti sa v súvislosti s hrami v Tokiu spomínala korupcia. V roku 2019 odstúpil Cunekazu Takeda z čela Japonského olympijského výboru po tvrdeniach, že za úspechom kandidatúry na OH 2020 boli kúpené hlasy.