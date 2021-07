Člen srbskej výpravy mal po prílete do Tokia pozitívny test na covid

Tokio 4. júla (TASR) - Jeden z členov srbskej olympijskej výpravy mal pozitívny test na koronavírus. Infekciu odhalili po prílete na letisku v Tokiu a umiestnili ho do izolácie. Ďalších štyroch členov tímu previezli do blízkeho hotela.



Pôvodne chceli Srbi zamieriť do tréningového kempu v Nanto, no podľa agentúry DPA musieť zmeniť svoje plány.



Srbská výprava je druhá, ktorej po príchode do Japonska skrížil plány koronavírus. Predtým mali pozitívny test po prílete aj dvaja členovia ugandskej reprezentácie.



Olympiáda je na programe od 23. júla do 8. augusta napriek tomu, že väčšina Japoncov s hrami nesúhlasí pre zložitú pandemickú situáciu.