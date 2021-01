Člen Triple Gold Clubu Bouwmeester ukončil kariéru

Canmore 11. januára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Jay Bouwmeester ukončil hráčsku kariéru. Informoval o tom web theathletic.com.



Bouwmeester odohral v NHL celkovo 1315 zápasov, posledný z nich 11. februára 2020 v Anaheime. Práve počas neho utrpel srdcovú príhodu a skolaboval na striedačke. Vďaka rýchlemu zásahu zdravotníkov bol jeho stav rýchlo stabilizovaný. Do zápasového diania sa však už nevrátil a presne 11 mesiacov od nepríjemného momentu oznámil definitívny koniec kariéry. "Odvtedy už prešiel dlhý čas, ale mne sa zdá, akoby to bolo včera. Pravdupovediac, už vtedy som tušil, že koniec mojej kariéry je blízko. Teraz to môžem potvrdiť," povedal.



Bouwmeestera si vybral klub Florida Panthers v roku 2002 ako celkovú trojku draftu. V organizácii "panterov" pôsobil do roku 2009, keď na štyri sezóny zamieril do Calgary. Počas sezóny 2012/2013 zamieril v rámci výmeny do St. Louis Blues, v ktorých drese si prvýkrát v kariére zahral v play off. V roku 2019 sa podieľal na prvom zisku Stanleyho pohára v klubovej histórii, vďaka ktorému sa zároveň stal 29. členom tzv. Triple Gold Clubu, v ktorom sú víťazi Stanleho pohára, majstri sveta a olympijskí víťazi. Jeho hru charakterizovalo výborné korčuľovanie, prehľad i odolnosť voči zraneniam.



Kanadu reprezentoval na troch MS hráčov do 20 rokov, dvakrát na nich získal striebro a raz bronz. Z MS má dve zlaté medaily (2003, 2003) a jednu striebornú (2008). Na ZOH štartoval v rokoch 2006 a 2014, keď získal zlatú medailu.



V NHL nastúpil do 1315 zápasov, získal v nich 437 kanadských bodov za 88 gólov a 349 asistencií.