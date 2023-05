Členmi SOŠV sú go a kolieskové korčuľovanie, na VZ udeľovali ceny

Výročné ocenenia a vyznamenania za rok 2022:



TROFEJ SOŠV - Za aktuálny prínos v propagácii olympijského hnutia a prehlbovaní jeho vplyvu na šport, kultúru, výchovu a spoločnosť - Organizačný výbor XVI. letného EYOF Banská Bystrica 2022







CENA VLADIMÍRA ČERNUŠÁKA - za propagáciu a šírenie olympijských myšlienok najmä v pedagogickom procese, za aktívnu, pravidelnú a systematickú lektorskú činnosť a za výchovnú, vzdelávaciu a propagačnú činnosť v oblasti olympijskej výchovy - Eduard Čordáš







CENA MATYLDY PÁLFYOVEJ - udeľuje sa ženám za ich športové výsledky, aktivitu v športe a v olympijskom hnutí - Eva Charfreitagová a Ľubomíra Iľanovská-Balážová







CENA PAVLA SCHMIDTA - za najhodnotnejší individuálny výkon roka - Petra Vlhová







CENA BOHUMILA GOLIANA - za najhodnotnejší kolektívny výkon roka - tím hokejistov SR na ZOH 2022 v Pekingu







CENA ONDREJA NEPELU - pre mladého športovca do 23 rokov, u ktorého sa výrazne prejavila športová perspektíva - Juraj Slafkovský







CENA PAVLA DEMITRU - za mimoriadny pozitívny prínos k reprezentácii Slovenskej republiky v spojení s vynikajúcimi výkonmi - Erik Vlček







CENA JÁNA ZACHARU - pre trénera mládeže, ktorý dlhodobo i aktuálne dosahuje prenikavé výsledky v práci s mládežou - Dalibor Jahoda, Peter Mečiar







CENA MIRA PROCHÁZKU - za celoživotnú propagáciu športu a olympizmu prostriedkami publicistiky - Milan Michalič







CENA VINCENTA LAFKA - OLYMPIJSKÝ KLUB ROKA - pre olympijský klub, ktorý vyvíjal najvýraznejšie aktivity pri plnení úloh SOŠV a v propagácii olympizmu - Olympijský klub Banská Bystrica

Bratislava 26. mája (TASR) - Novými riadnymi členmi Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) sú Slovenská asociácia go a Zväz slovenského kolieskového korčuľovania. Delegáti o tom rozhodli počas 64. valného zhromaždenia v Bratislave. SOŠV zároveň v piatok udelil výročné ocenenia a vyznamenania za rok 2022, ako aj zlaté odznaky a za čestných členov SOŠV schválil Mariannu Némethovú-Krajčírovú, Jozefa Lohyňu a Júliusa Dubovského.V poradí 64. valné zhromaždenie malo slávnostnejší charakter, keďže si na ňom pripomenuli 30-ročné jubileum SOŠV. K výročiu mu osobne zablahoželal aj viceprezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Juan Antonio Samaranch ml.uviedol Siekel vo svojej správe, v ktorej sa venoval 30 rokom olympizmu na Slovensku. Následne predniesla správu o aktuálnom medzinárodnom olympijskom dianí viceprezidentka SOŠV a členka Medzinárodného olympijského výboru na Slovensku Danka Barteková, ktorá vyzdvihla potenciál športu meniť spoločnosť k lepšiemu a rozširovať myšlienky solidarity, jednoty a priateľskosti.povedal Samaranch ml.V rámci slávnostnej časti odovzdali výročné ocenenia SOŠV za rok 2022. Ich držiteľmi sa stali Organizačný výbor XVI. letného EYOF Banská Bystrica 2022, Eduard Čordáš, Eva Charfreitagová, Ľubomíra Iľanovská-Balážová, Petra Vlhová, Erik Vlček, družstvo hokejistov SR za ZOH v Pekingu, Juraj Slafkovský, Dalibor Jahoda, Peter Mečiar, Milan Michalič a Olympijský klub Banská Bystrica. Zlaté odznaky SOŠV dostali Agnesa Búřilová, Pavel Blaho, Rudolf Horváth, František Révész, Marián Kafka a Vladimír Hančík. Noví čestní členovia Némethová-Krajčírová, Lohyňa a Dubovský automaticky dostali aj Zlatý odznak SOŠV.Delegáti potom schválil text Deklarácie slovenského športu 2023, ktorá pomenúva najväčšie a najpálčivejšie otázky a problémy. Vedenie výboru verí, že sa mu podarí zaradiť body z dokumentu do programového vyhlásenia vlády.uviedol Siekel.Prítomní si potom vypočuli výročné správy SOŠV, Sport Event s.r.o., Slovenská olympijská marketingová, a.s. a Nadácia SOŠV za rok 2022 a aj ich dozorných rád. Výbor tento rok pracuje s rozpočtom, v ktorom sú odhadované výdaje 3.884.521 eur a príjmy 3.894.527 eur.