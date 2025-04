Cleveland deklasoval Miami a postúpil do konferenčného semifinále

NBA - play off, 1. kolo /na 4 víťazstvá/



štvrťfinále Východnej konferencie:



Miami - Cleveland Cavaliers 83:138



/konečný stav série: 0:4, Cleveland postúpil/







štvrťfinále Západnej konferencie:



Golden State - Houston 109:106



/stav série: 3:1/

New York 28. apríla (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers si ako druhý tím zabezpečili miestenku v konferenčnom semifinále play off zámorskej NBA. V noci na utorok deklasovali vo štvrtom dueli 1. kola Miami na jeho palubovke 138:83 a v sérii triumfovali jednoznačne 4:0 na zápasy. V semifinále Východnej konferencie sa stretnú s Indianou alebo Milwaukee.Cleveland potvrdil pozíciu najvyššie nasadeného tímu na východe. Vo štvrtom stretnutí s Miami zaznamenali šiesti jeho hráči dvojciferný počet bodov, lídrom bol Donovan Mitchell s 22 bodmi. Jeho spoluhráč De'Andre Hunter pridal 19, Ty Jerome mal 18 a Evan Mobley nastrieľal 17 bodov. Tréner Miami Erik Spoelstra priznal, že takýto výsledok podčiarkol priepastný rozdiel medzi tímami:Hráči Golden State Warriors vedú v sérii s Houstonom už 3:1, keď vo štvrtom stretnutí vyhrali doma po dráme 109:106. V závere sa rozhodujúcimi trestnými hodmi i kľúčovým doskokom prezentoval Jimmy Butler, ktorý sa do zostavy vrátil po zranení panvy. Celkovo nastrieľal 27 bodov, jeho spoluhráč Brandin Podziemski dal 26. Hosťom nepomohlo ani 31 bodov a 10 doskokov tureckého reprezentanta Alperena Şengüna.