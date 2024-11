Cleveland i Oklahoma City sú naďalej bez prehry, prvá výhra Utahu

NBA - sumáre:



Cleveland Cavaliers - Milwaukee Bucks 116:114 (35:31, 38:29, 16:31, 27:23)



najviac bodov: Garland 39, Mobley 17, Allen (15 doskokov) a Mitchell po 14 - Lillard 36, AJ Green a Portis (18 doskokov) po 21







Washington Wizards - Golden State Warriors 112:125 (20:29, 25:25, 36:39, 31:32)



najviac bodov: Poole 24, Kyshawn George 20, Carrington a Valančiúnas (12 doskokov) po 16 - Curry 24, Hield 20, D. Green 18







Detroit Pistons - Los Angeles Lakers 115:103 (33:22, 34:31, 16:24, 32:26)



najviac bodov: Ivey 26, Hardaway 19, Cunningham 17 (11 doskokov i asistencií) - Davis 37, James 20 (11 asistencií), Reaves 17







Atlanta Hawks - Boston Celtics 93:123 (30:35, 23:40, 22:28, 18:20)



najviac bodov: J. Johnson 20 (11 doskokov), Okongwu 18 (10 doskokov), Risacher 15 - Tatum 28, White 21, Pritchard 18







Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 106:104 (23:30, 27:19, 33:30, 23:25)



najviac bodov: C. Johnson a Schröder po 20, Finney-Smith 17 - Edey a Morant po 25, Jackson 15







Miami Heat - Sacramento Kings 110:111 (25:22, 36:26, 17:37, 32:26)



najviac bodov: Butler a Herro po 27, Adebayo 16 - Fox 28, DeRozan 26, Sabonis 16 (16 doskokov)







Chicago Bulls - Utah Jazz 126:135 (27:30, 26:32, 40:33, 33:40)



najviac bodov: White 28, Dosunmu 25, Vučevič 23 (10 doskokov) - Keyonte George 33, Collins 28 (13 doskokov), Sexton 24







Houston Rockets - New York Knicks 109:97 (31:26, 30:30, 20:19, 28:22)



najviac bodov: Šengün 25 (14 doskokov), VanVleet 19, J. Green 15 - Brunson 29, Anunoby 21, Towns 17 (19 doskokov)







Minnesota Timberwolves - Charlotte Hornets 114:93 (24:24, 33:21, 34:26, 23:22)



najviac bodov: Reid 25, Edwards 21, DiVincenzo 14 - Ball 19, Bridges, Mann a Miller po 10







Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 102:86 (39:26, 19:17, 26:15, 18:28)



najviac bodov: Jaylen Williams 23, Gilgeous-Alexander 21, Holmgren 14 - F. Wagner 22, Suggs 19, Bitadze 11







New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers 100:118 (30:21, 25:27, 27:31, 18:39)



najviac bodov: Ingram 27, Boston 20, Alvarado 18 - Simons 24, Banton 20, Ayton 19 (13 doskokov)







Dallas Mavericks - Indiana Pacers 127:134 (29:36, 30:27, 36:33, 32:38)



najviac bodov: Dončič 34 (15 asistencií), Irving 27, Marshall 20 - Turner 30 (11 doskokov), Haliburton 25 (12 asistencií), Siakam 23







Denver Nuggets - Toronto Raptors 121:119 (34:37, 25:27, 29:29, 33:26)



najviac bodov: Jokič 28 (14 doskokov, 13 asistencií), Westbrook 21, Porter 19 - Dick 26, Pöltl 24 (11 doskokov), Agbaji a Barrett (10 asistencií) po 16







Phoenix Suns - Philadelphia 76ers 118:116 (28:26, 37:37, 29:30, 24:23)



najviac bodov: Durant 35, Beal 17, Nurkič (15 doskokov) a O'Neale po 15 - Maxey 32, Yabusele 19, P. George 15







Los Angeles Clippers - San Antonio Spurs 113:104 (14:40, 34:16, 34:30, 31:18)



najviac bodov: Powell 23, Coffey 21, Harden a Zubac (13 doskokov) po 17 - Wembanyama 24 (13 doskokov), Champagnie 21, Paul 14 (10 asistencií)



New York 5. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu i Oklahoma City zostávajú v NBA naďalej bez prehry. Cavaliers zvíťazili nad Milwaukee 116:114 a ôsmym triumfom vyrovnali historicky najlepší štart klubu do sezóny z roku 1976. Thunder si poradili s Orlandom 102:86 a majú siedme víťazstvo v ročníku, lepší štart do sezóny klub nezaznamenal od presunu zo Seattlu v roku 2008. Prvýkrát v ročníku sa tešil Utah, keď uspel na palubovke Chicaga 135:126.V noci na utorok bolo v akcii všetkých 30 tímov, keďže na nasledujúci deň sa pre prezidentské voľby nenaplánoval žiaden duel. Drámu videli diváci aj vo Phoenixe, kde Kevin Durant rozhodol dvojkou 24 sekúnd pred koncom o triumfe Suns nad Philadelphiou 118:116. Hrdinom Sacramenta sa stal Domantas Sabonis, ktorý v poslednej sekunde skóroval po útočnom doskoku a postaral sa o najtesnejší triumf Kings na palubovke Miami 111:110.Cavaliers a Bucks si zopakovali duel s dramatickým vyvrcholením spred troch dní, tentokrát sa hralo v Clevelande, no víťaz bol rovnaký. Šampióni ligy z roku 2021 prehrali šiesty duel v rade a dostali sa na dno tabuľky po bok Utahu. V stretnutí im chýbal ich zranený líder Jannis Antetokunmpo. Hrdinom víťazov bol tentokrát Darius Garland, ktorý nazbieral 39 bodov, keď premenil 7 z 13 trojkových pokusov, vrátane rozdielového 45 sekúnd pred koncom.pochvaľoval si líder aktuálne najlepšieho tímu ligy Donovan Mitchell.V Miami dirigoval záverečnú akciu v drese Sacramenta ako tradične DeAaron Fox. Rozohrávač Kings bol najlepším strelcom duelu s 28 bodmi, no svoju poslednú strelu po obrátke nepremenil. Aj v obkľúčení hráčmi súpera sa však k lopte dostal Sabonis a v náročnej pozícii odskokom dozadu skóroval, keď na časomiere zostalo 7 desatín sekundy do konca duelu. V zápase si zapísal celkovo 16 bodov a 16 doskokov. V drese Philadelphie debutoval Paul George po letnom prestupe z Los Angeles Clippers a práve on mohol v závere vo Phoenixe ešte vyrovnať, alebo rozhodnúť, no v akcii jeden na jedného proti Graysonovi Allenovi neuspel. Durant bol najlepším strelcom víťazov s 35 bodmi, za Sixers nazbieral Tyrese Maxey 32 bodov." povedal George, ktorého z úvodu sezóny vyradilo zranenie kolena a zapísal si 15 bodov.Svoje tretie triple double kariéry zaknihoval Cade Cunningham, najvyššie draftovaný hráč roku 2021 zapísal 17 bodov, 11 doskokov i asistencií a pomohol Detroitu k víťazstvu nad Los Angeles Lakers 115:103. Najlepším strelcom Pistons bol rozohrávač Jaden Ivey s 26 bodmi, Lakers nestačilo 37 bodov Anthonyho Davisa. Tri trojciferné ukazovatele zaznamenal aj Nikola Jokič a aj jeho 28 bodov, 14 doskokov a 13 asistencií prispelo k tesnému triumfu Denveru nad Torontom 121:119. Los Angeles Clippers dokázali vymazať manko 26 bodov a zvíťazili nad San Antoniom 113:104. Dočkali sa tak prvého triumfu v novej hale.