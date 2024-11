Cleveland je naďalej bez prehry, Oklahoma City prvýkrát neuspela

NBA - výsledky:



Charlotte - Detroit 108:107,

Indiana - Orlando 118:111,

Atlanta - New York 121:116,

Boston - Golden State 112:118,

Houston - San Antonio 127:100,

Memphis - Los Angeles Lakers 131:114,

New Orleans - Cleveland 122:131,

Dallas - Chicago 119:99,

Denver - Oklahoma City 124:122,

Phoenix - Miami 115:112,

Los Angeles Clippers - Philadelphia 110:98,

Sacramento - Toronto 122:107

New York 7. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zostávajú v NBA naďalej bez prehry. Cavaliers zvíťazili v noci na štvrtok na palubovke New Orleans 131:122 a prvýkrát vo svojej 55-ročnej histórii odštartovali sezónu deviatimi triumfami. Stopercentnú bilanciu si neudržali hráči Oklahoma City, ktorí neuspeli v Denveri 122:124.Cleveland potiahol 29 bodmi, vrátane troch trojok Donovan Mitchell. V drese hostí malo až šesť hráčov dvojciferný počet bodov. Cavaliers tak prekonali svoj historicky najlepší štart klubu do sezóny z roku 1976. New Orleans pritom v druhej štvrtine vyhrávali o dvanásť bodov, no favorit vďaka celkovej streľbe ešte pred prestávkou svoje manko zmazal.Prvá prehra Oklahoma City v sezóne znamenala, že Thunder klesli na druhé miesto v Západnej konferencii. Šampióni z roku 2023 sa tešili z tretieho triumfu v rade vďaka výkonu 35-ročného Russella Westbrooka, ktorý dosiahol 29 bodov. Nuggets chýbali v zostave zranení Jamal Murray a Aaron Gordon a v polovici tretej štvrtiny mali 16-bodové manko, no napriek tomu uspeli. Na tesnom triumfe mal podiel aj hviezdny Nikola Jokič, zaznamenal 23 bodov, 20 doskokov a 16 asistencií.Boston nestačil na Golden State Warriors 112:118. Obhajca titulu prehral prvýkrát doma, keď mu nestačil ani výkon Jaysona Tatuma (32 bodov). Úspešnejší bol jeho spoluhráč z amerického zlatého olympijského tímu Stephen Curry, ktorý pomohol ofenzíve hostí 27 bodmi. Podporili ho Andrew Wiggins a Buddy Hield (obaja 16 bodov) spolu s Kyleom Andersonom (11) a Jonathanom Kumingom (10).V Memphise zaznamenal LeBron James 39 bodov, ale nedokázal zabrániť prehre Los Angeles Lakers s Grizzlies 114:131.