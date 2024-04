Cleveland, New York Knicks i Denver vedú 2:0 na zápasy

Play off NBA - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 96:86



/stav série: 2:0/







New York Knicks - Philadelphia 76ers 104:101



/stav série: 2:0/







štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 101:99



/stav série: 2:0/

New York 23. apríla (TASR) - Basketbalisti Denveru Nuggets zvíťazili aj v druhom zápase 1. kola play off v NBA. Obhajcovia titulu v noci na utorok zdolali Los Angeles Lakers tesne 101:99. Vo Východnej konferencii sa darí hráčom New Yorku Knicks, ktorí triumfovali nad Philadelphiou 104:101 a Cleveland si poradil s Orlandom 96:86.V drese Denveru dosiahlo až päť hráčov dvojciferný počet bodov. Hviezdny Nikola Jokič zaznamenal triple double, keď mal 27 bodov, 20 doskokov a 10 asistencií. Denver potvrdil, že to na Lakers vie. Obe mužstvá sa stretli aj pred rokom vo finále konferencie a Nuggets súpera zmietli 4:0 na zápasy. V prospech Denveru sa skončili aj všetky tri stretnutia v základnej časti, Lakers neuspeli proti tímu z Colorada od decembra 2022. Hosťom nestačilo ani 32 bodov LeBrona Jamesa.Cleveland potiahol za druhým triumfom v sérii Donovan Mitchell, ktorý zaznamenal 23 bodov. Evan Mobley pridal 17 a Jarrett Allen 16 bodov.