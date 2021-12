Cleveland predĺžil zmluvu s trénerom J.B. Bickerstaffom

Clevenland 25. decembra (TASR) - Basketbalový tréner J.B. Bickerstaff predĺžil zmluvu s tímom zámorskej NBA Cleveland Cavaliers do konca sezóny 2026/2027. Detaily kontraktu ani jedna zo strán nezverejnila.



Cavaliers vyhrali v minulej sezóne iba 22 stretnutí. V prebiehajúcom ročníku má piaty tím Východnej konferencie bilanciu 19:13 a ťahá šesťzápasovú víťaznú sériu. Cavs však zasiahla pandémia a na covidový protokol museli zaradiť osem hráčov.



"J.B. Bickerstaff je určite tým správnym trénerom, ktorý privedie tento tím do sľubnej budúcnosti," povedal pre agentúru AP generálny manažér Koby Altman. "Rozhodnutie nie je založené iba na úspechoch v tejto sezóne, ale na práci, ktorú vykonal od príchodu do Clevelandu," dodal funkcionár.