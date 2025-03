Cleveland prehral s Orlandom a ukončil víťaznú šnúru 16 duelov

NBA - výsledky:



Cleveland - Orlando 103:108, Dallas - Philadelphia 125:130, Los Angeles Lakers - Phoenix 107:96, Brooklyn - Atlanta 122:114, Portland - Toronto 105:102, Los Angeles Clippers - Charlotte 123:88, Minnesota - Utah 128:102, Milwaukee - Oklahoma City 105:121

New York 17. marca (TASR) - Basketbalisti Clevelandu ukončili v NBA sériu víťazstiev na čísle 16. Vedúci tím súťaže podľahol v noci na pondelok doma Orlandu 103:108.Duel bol reprízou série 1. kola play off z minulej sezóny, v ktorej Cavaliers uspeli v siedmich stretnutiach a súboj oboch tímov je reálny aj v prebiehajúcom ročníku, keďže Magic patrí na východe 8. priečka. Najlepším strelcom Orlanda bol Paolo Banchero s 24 bodmi a 11 doskokmi, Franz Wagner pridal 22. Clevelandu nestačilo 23 bodov Donovana Mitchella.Svoju silu naopak deklaroval líder Západnej konferencie Oklahoma City, Thunder zvíťazili na palubovke Milwaukee 121:105. Triumf dirigoval Shai Gilgeous-Alexander s 31 bodmi. Los Angeles Lakers ukončili šnúru štyroch prehier, keď zvíťazili nad Phoenixom 107:96. Suns zostávajú na prvom mieste pod čiarou postupu do vyraďovacej časti s mankom 1,5 duelu na Dallas, ktorý nestačil doma na Philadelphiu 125:130.