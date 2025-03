Cleveland prehral tretíkrát za sebou, v Sacramente podľahol 119:123

NBA - výsledky:



New York 20. marca (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers prehrali v zámorskej NBA tretí duel za sebou, keď predtým ťahali 16-zápasovú víťaznú šnúru. Líder Východnej konferencie podľahol Sacramentu na jeho palubovke 119:123.Domáci Kings uspeli napriek tomu, že im chýbali opory Domantas Sabonis a Zach LaVine. DeMar DeRozan nazbieral v ich drese 27 bodov a Malik Monk pridal 20. Najlepší strelec v drese Clevelandu bol Evan Mobley s 31 bodmi, jeho spoluhráč Donovan Mitchell mal 26.Houston predĺžil víťaznú sériu na osem zápasov, keď vyhral v Orlande 116:108. Jalen Green sa na tom podieľal 26 bodmi, Turek Alperen Sengün mal 22 bodov a 12 doskokov. Miami prehral už deviate stretnutie za sebou, doma podľahlo Detroitu 113:116. Cade Cunningham rozhodol trojkou v poslednej sekunde a zaznamenal triple-double s 25 bodmi, 12 doskokmi a 11 asistenciami.Sandro Mamukelašvili sa stal prvý hráčom v histórii NBA, ktorý za menej ako 20 minút nastrieľal 34 bodov. Zvládol to za 19 minút a San Antoniu tak pomohol k triumfu nad New Yorkom Knicks 120:105. Premenil 13 zo 14 pokusov z poľa.Luka Dončič dosiahol 31 bodov, deväť doskokov a sedem asistencií, jeho Los Angeles Lakers vyhrali nad Denverom 120:108. Domácim naďalej chýbali LeBron James i Rui Hačimura, hosťom zasa Nikola Jokič a Jamal Murray. Devin Booker sa blysol 41 bodmi pri triumfe Phoenixu nad Chicagom 127:121.