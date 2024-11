Cleveland s prvou prehrou v sezóne, v Bostone neuspel 117:120

NBA - výsledky:



Boston - Cleveland 120:117, Brooklyn - Charlotte 116:115, Memphis - Denver 110:122, Dallas - New Orleans 132:91, San Antonio - Oklahoma City 110:104, Los Angeles Lakers - Utah 124:118



Boston 20. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zaznamenali prvú prehru v novej sezóne NBA. Cavaliers neuspeli až vo svojom 16 zápase ročníka, keď na palubovke Bostonu nestačili na domáci Celtics 117:120. V drese obhajcov titulu zaznamenal 33 bodov Jayson Tatum.Cleveland iba ako štvrtý tím v histórii súťaže vyhral úvodných 15 duelov sezóny. Predtým sa to podarilo len Washingtonu v roku 1949, Houstonu v roku 1994 a Golden State v roku 2016, keď Warriors vyhrali dokonca rekordných 24 stretnutí v úvode ročníka. Vyrovnali tak druhý najlepší štart do sezóny v histórii ligy.Cavaliers prehrávali v úvode tretej štvrtiny už o 21 bodov, no nakoniec urobili z duelu drámu. Donovan Mitchell zaznamenal 35 bodov a Evan Mobley mal 22 bodov a 11 doskokov. Hrdinom bol však domáci Tatum, ktorý trafil šesť z 22 trojkových pokusov Bostonu, pridal sedem asistencií a mal aj 12 doskokov.