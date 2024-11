Cleveland uspel aj v šiestom zápase sezóny, Orlando zdolal 120:109

NBA-výsledky:



Cleveland - Orlando 120:109,

Detroit - NY Knicks 98:128,

Charlotte - Boston 109:124,

Atlanta - Sacramento 115:123,

Brooklyn - Chicago 120:112,

Toronto - LA Lakers 125:131,

New Orleans - Indiana 125:118,

Minnesota - Denver 119:116,

Portland - Oklahoma 114:137

New York 2. novembra (TASR) - Basketbalisti Minnesoty Timberwolves zdolali v nočnom zápase NBA Denver Nuggets 119:116. Anthony Edwards v drese domácich nastrieľal 29 bodov, pričom premenil sedem trojok. Julius Randle pridal 23 bodov a 7 asistencií. Minnesota si pripísala tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov.V drese hostí dosiahol Aaron Gordon svoje kariérové maximum, keď zaznamenal 31 bodov a 11 doskokov. Nikola Jokič nastrieľal 26 bodov, 13 asistencií a 9 doskokov.Boston uspel na palubovke Charlotte 124:109. V drese hostí mal Jayson Tatum 32 bodov a Jaylen Brown pridal 25. Najlepším strelcom Hornets bol LaMelo Ball s 31 bodmi.Oklahoma triumfovala na pôde Portlandu 137:114. V jej drese sa blysol Shai Gilgeous-Alexander s 30 bodmi, 7 doskokmi a 6 asistenciami. Jalen Williams pridal 22 bodov, 5 doskokov a 4 asistencie.Cleveland zvíťazil aj vo svojom šiestom zápase sezóny. Nad Orlandom triumfoval 120:109, keď Darius Garland nastrieľal 25 bodov a Donovan Mitchell pridal 22. Pre klub je to najlepší štart do sezóny od roku 2016.Detroit nestačil dom na New York Knicks, prehral 98:128. Jalen Brunson nazbieral v drese hostí v prvých troch štvrtinách 36 bodov. Knicks zdolali Detroit už po 16-krát za sebou.Los Angeles Lakers triumfovali na palubovke Toronta 131:125, potiahol ich najmä Anthony Davis s 38 bodmi a 11 doskokmi. LeBron James pridal 27 bodov, 6 doskokov a 10 asistencií. RJ Barrett zaznamenal 33 bodov a 12 asistencií za Raptors, ktorí prehrali štvrtý raz po sebe.Darilo sa aj Zionovi Williamsonovi, 34 bodmi a 10 asistenciami pomohol k triumfu New Orleans nad Indianou 125:118. Brandon Ingram pridal 26 bodov.