Cleveland uspel na palubovke Detroitu 117:113 pp a je krok od postupu
TASR
New York 14. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers sú krok od postupu do finále Východnej konferencie zámorskej NBA. V noci na štvrtok vyhrali v piatom zápase na palubovke Detroitu Pistons 117:113 po predĺžení a v sérii sa ujali vedenia 3:2. James Harden k tomu prispel 30 bodmi.
Cleveland ešte necelé tri minúty pred koncom riadneho času prehrával o deväť bodov, ale v závere si vynútil predĺženie a v ňom rozhodol o svojom víťazstve. Najlepším strelcom v drese Pistons bol Cade Cunningham s 39 bodmi a deviatimi asistenciami. Cavaliers môžu o svojom postupe rozhodnúť v šiestom stretnutí v noci na sobotu vo vlastnej aréne.
Cavs si pripísali prvé víťazstvo na ihrisku súpera v prebiehajúcej vyraďovačke. „Prišlo naozaj v pravom momente,“ tešil sa Harden v rozhovore pre ESPN. jeho tím môže postúpiť do finále konferencie prvýkrát od roku 2018. V konferenčnom finále na východe už je New York Knicks po postupe cez Philadelphiu.
„Nevzdáme sa bez boja,“ vyhlásil po piatom dueli detroitský kouč J.B. Bickerstaff. „Už sme boli v takejto pozícii a dokázali sme sa cez ňu dostať. Očakávam, že naši chlapci budú psychicky pripravení, že pôjdu do toho a dokážu nás dostať späť do Detroitu.“
2. kolo play off NBA
semifinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/
piaty zápas:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 113:117 pp (29:27, 31:25, 20:32, 23:19 - 10:14)
Najviac bodov: Cunningham 39, Jenkins 19, Harris 13 - Harden 30, Mitchell 21, Strus 20
/stav série: 2:3/
