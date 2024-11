Cleveland utrpel prvú domácu prehru, Atlante podľahol 124:135

NBA - výsledky:



Cleveland - Atlanta 124:135, Charlotte - Miami 94:98, Indiana - Portland 121:114, Orlando - Chicago 133:119, Philadelphia - Houston 115:122 pp, Washington - Los Angeles Clippers 96:121, Dallas - New York 129:114, Memphis - Detroit 131:111, Minnesota - Sacramento 104:115, New Orleans - Toronto 93:119, San Antonio - Los Angeles Lakers 101:119, Phoenix - Brooklyn 117:127, Utah - Denver 103:122, Golden State - Oklahoma City 101:105

New York 28. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu utrpeli prvú domácu prehru v prebiehajúcej sezóne NBA, keď v noci na štvrtok podľahli Atlante 124:135. Cavaliers mali výborný vstup do zápasu, v prvej štvrtine viedli o 19 bodov, no Hawks v tretej a štvrtej časti zabrali a otočili skóre aj zásluhou 26 bodov De'Andreho Huntera a 22 bodov Jalena Johnsona. Trae Young prispel k výhre 20 bodmi a 22 asistenciami, čím si vytvoril nové osobné maximum.Pre lídra Východnej konferencie i celej súťaže to bola celkovo len druhá prehra v tomto ročníku. Cavaliers sa tak nestali prvým tímom v histórii, ktorý odštartoval sezónu s bilanciou 18-1. K víťazstvu im nestačil ani individuálny výkon Donovana Mitchella, ktorý zaznamenal 30 bodov.Nikola Jokič priviedol Denver k víťazstvu 122:103 na palubovke Utahu. Nuggets dokázali zmazať v zápase 12-bodový deficit, srbský líder si pripísal 30 bodov, 10 doskokov a sedem asistencií.Hráči Los Angeles Clippers uspeli vo Washingtone 121:96. V drese hostí sa James Harden blysol 43 bodmi, z toho 23 nazbieral v prvej štvrtine, v tretej za rozhodnutého stavu už oddychoval.LA Lakers triumfovali na palubovke San Antonia 119:101 a ukončili súperovi jeho štvorzápasovú víťaznú šnúru. LeBron James dosiahol triple double za 16 bodov, 11 asistencií a 10 doskokov.