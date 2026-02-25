< sekcia Šport
Cleveland v šlágri uspel nad New Yorkom
V drese víťazov dal 23 bodov Donovan Mitchell, 20 pridal James Harden, od ktorého príchodu po výmene z Los Angeles Clippers zaznamenali Cavaliers víťazstvo v siedmich z ôsmich duelov.
Autor TASR
New York 25. februára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v súboji popredných tímov Východnej konferencie NBA nad New Yorkom presvedčivo 109:94. V drese víťazov dal 23 bodov Donovan Mitchell, 20 pridal James Harden, od ktorého príchodu po výmene z Los Angeles Clippers zaznamenali Cavaliers víťazstvo v siedmich z ôsmich duelov.
Líder ligy Oklahoma City uspel na palubovke Toronta 116:107 aj bez zraneného lídra Shaia Gilgeousa-Alexandera. Zastúpil ho Cason Wallace s 27 bodmi. Los Angeles Lakers podľahli doma Orlandu v dráme 109:110. Víťazný dvojbodový kôš premenil 6,7 sekundy pred koncom Wendell Carter. Následne LeBron James nepremenil trojku s klaksónom.
NBA - výsledky:
Indiana - Philadelphia 114:135, Atlanta - Washington 119:98, Brooklyn - Dallas 114:123, Cleveland - New York 109:94, Toronto - Oklahoma City 107:116, Chicago - Charlotte 99:131, Milwaukee - Miami 128:117, New Orleans - Golden State 113:109, Phoenix - Boston 81:97, Portland - Minnesota 121:124, Los Angeles Lakers - Orlando 109:110
