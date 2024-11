Cleveland vyhral aj trinásty zápas sezóny, Philadelphiu zdolal 114:106

NBA - výsledky:



Orlando - Indiana 94:90, Brooklyn - Boston 114:139, New York - Chicago 123:124, Oklahoma City - New Orleans 106:88, Philadelphia - Cleveland 106:114, Houston - Los Angeles Clippers 111:103, Milwaukee - Detroit 127:120 pp, San Antonio - Washington 139:130, Los Angeles Lakers - Memphis 128:123, Portland - Minnesota 106:98, Sacramento - Phoenix 127:104



New York 14. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zostávajú v NBA naďalej stopercentný. Cavaliers triumfovali v noci na štvrtok na palubovke Philadelphie 114:106 a stali sa šiestom tímom v histórii ligy, ktorý zvíťazil v prvých trinástich zápasoch sezóny. Rekord drží Golden State Warriors, ktorý v sezóne 2015/16 vyhral prvých 24 stretnutí.Výrazný podiel na triumfe Clevelandu mal Donovan Mitchell, ktorý dosiahol 11 zo svojich 23 bodov v záverečných troch minútach duelu. Pridal aj trinásť doskokov a deväť asistencií. Jeho spoluhráč Darius Garland zaznamenal 25 bodov. Cavaliers vyhrali 13 zápasov v rade štvrtýkrát v histórii klubu. Predtým to dokázali v rokoch 2009, 2010 a 2017 a vždy to bolo na súpiske s ikonou klubu LeBronom Jamesom. 76ers nepomohol ani výkon Jareda McCaina, ktorý dosiahol kariérové maximum 34 bodov. Domáci hrali bez Paula Georgea a aj Joela Embiida, ktorý nehral druhý duel za 24 hodín, aby si neobnovil zranenie ľavého kolena.San Antonio zdolalo Washington 139:130. Dvadsaťročný Francúz Victor Wembanyama zaznamenal 50 bodov v zápase. Najvyššie draftovaný hráč z minulého roka ukončil duel s bilanciou 18-29 a ôsmimi trojkami, čo je tiež jeho kariérové maximum. Doteraz bol jeho rekordom duel so 49 bodmi pri víťazstve po predĺžení nad New Yorkom. Vo veku 20 rokov a 314 dní je Wembanyama štvrtým najmladším hráčom, ktorý zaznamenal 50 bodov, pričom zaostáva len za Brandonom Jenningsom (20/52), LeBronom Jamesom (20/80) a Devinom Bookerom (20/145). Francúz je ôsmym hráčom v histórii klubu, ktorý dosiahol 50 bodov. Rekord klubu drží David Robinson so 71 bodmi proti Los Angeles Clippers 24. apríla 1994.Hranicu 50 bodov prekonal v noci aj Jannis Antetokunmpo. Grék pomohol Milwaukee 59 bodmi a Bucks vďaka tomu vyhrali nad Detroitom 127:120 po predĺžení. Pridal aj 14 doskokov a sedem asistencií, čo bol jeho doteraz najvyšší bodový výkon v tejto sezóne.Boston odčinil prehru s Atlantou a na palubovke Brooklynu uspel po výsledku 139:114. Obhajca titulu mal počas prvej štvrtiny už trinásťbodové manko, ale do polčasu získal päťbodový náskok a odvtedy dominoval. Jayson Tatum mal 36 bodov, osem doskokov a 10 asistencií. Jaylen Brown zaznamenal 24 bodov a 12 doskokov Celtics vyhrali 12 z uplynulých 13 stretnutí proti Nets a sedem v rade v Brooklyne, kde neprehrali od sezóny 2020/21.