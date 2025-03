Cleveland vyhral v Bostone, Celtics nestačilo ani 46 bodov Tatuma

NBA - sumáre:



Detroit Pistons - Denver Nuggets 119:134 (31:39, 32:29, 24:39, 32:27)



Najviac bodov: Beasley 16, Thompson 13, Fontecchio 12 - Murray 31, Porter 28, Braun 23







Atlanta Hawks - Oklahoma City Thunder 119:135 (23:40, 41:31, 20:37, 35:27)



Najviac bodov: LeVert 23, Okongwu 23 (13 doskokov), Young 19 (12 asistencií) - Gilgeous-Alexander 31, Dort 20, Williams 20







Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 116:123 (38:26, 36:38, 24:31, 18:28)



Najviac bodov: Tatum 46 (16 doskokov), Brown 37, D. White 16 - Mitchell 41, Garland 20, Mobley 17 (12 doskokov)







Brooklyn Nets - Portland Trail Blazers 102:121 (25:33, 22:31, 35:27, 20:30)



Najviac bodov: Claxton 16, Hayes 16, Thomas 16 - Sharpe 25, Baton 23, Camara 19







Chicago Bulls - Toronto Raptors 125:115 pp (27:30, 27:33, 27:27, 29:20 - 15:5)



Najviac bodov: C. White 24, Giddey 19 (12 asistencií), Z. Collins 15 (13 doskokov) - Barnes 24, Quickley 23, Barrett 18







Memphis Grizzlies - New York Knicks 113:114 (32:25, 27:31, 29:26, 25:32)



Najviac bodov: Morant 25, Bane 24 (12 doskokov), Jackson 18 - Brunson 23, Anunoby 19, McBride 17







Miami Heat - Indiana Pacers 125:120 (29:35, 39:34, 29:23, 28:28)



Najviac bodov: Herro 29, Robinson 20, Adebayo 18 - Siakam 36, Turner 22, Haliburton 19 (10 asistencií)







Phoenix Suns - New Orleans Pelicans 125:108 (40:18, 23:24, 29:28, 33:38)



Najviac bodov: Bol 25, Richards 19 (12 doskokov), O'Neale 18 - Hawkins 24, Missi 24, Olynyk 11







Utah Jazz - Minnesota Timberwolves 117:116 (38:40, 18:27, 38:25, 23:24)



Najviac bodov: J. Collins 29 (12 doskokov), Sensabaugh 17, Sexton 13 - Reid 27 (11 doskokov), McDaniels 20 (10 doskokov), Shannon 17







Los Angeles Lakers - Los Angeles Clippers 106:102 (24:25, 35:29, 24:23, 23:25)



Najviac bodov: Dončič 31, James 28 (13 doskokov), Knecht 8 - Zubac 27 (16 doskokov), Leonard 21, Harden 18



New York 1. marca (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NBA na palubovke úradujúceho šampióna z Bostonu 123:116 a potvrdili pozíciu najlepšieho tímu v lige. Cavaliers dosiahli deviate víťazstvo za sebou aj vďaka 41 bodom Donovana Mitchella.V šlágri Východnej konferencie pritom hráči Celtics viedli takmer celý duel. Domácim vyšiel úvod a dostali sa do vedenia 25:3. Po prvom polčase mali k dobru desaťbodový náskok, no v tretej štvrtine to Cleveland stiahol na tri body a v štvrtej už preklopil výsledok na svoju stranu. Ťahúňom domácich bol Jayson Tatum, ktorý zaznamenal 46 bodov, 16 doskokov a 9 asistencií, Jaylen Brown mal 37 bodov.citovala Mitchella agentúra AFP.Luka Dončič oslávil svoje 26. narodeniny víťazstvom. Los Angeles Lakers aj vďaka jeho 31 bodom vyhrali nad LA Clippers 106:102. Slovincovi sekundoval LeBron James, ktorý mal 28 bodov a 13 doskokov.Hráči Oklahomy City Thunder uspeli na palubovke Atlanty 135:119. Lídra Západnej konferencie potiahol k triumfu Shai Gilgeous-Alexander, mal 31 bodov. Luguentz Dort a Jalen Williams zaznamenali za hostí po 20 bodov, pričom Dort dal šesť z 23 trojok Thunder.Denver ukončil osemzápasovú víťaznú sériu Detroitu, keď zdolal Pistons 134:119. V drese Nuggets zaznamenal 28. triple double v sezóne hviezdny Srb Nikola Jokič, ktorý získal v uplynulej sezóne tretíkrát v priebehu štyroch rokov ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča súťaže. Dosiahol 23 bodov, 17 doskokov a 15 asistencií. Hostia sa mohli spoľahnúť aj na Jamala Murrayho (31 bodov), Michael Porter Jr. mal 28 bodov.