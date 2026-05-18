Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 18. máj 2026Meniny má Viola
< sekcia Šport

Cleveland vyhral v Detroite a postúpil do konferenčného finále

.
Zo zápasu play off basketbalovej NBA Detroit - Cleveland 17. mája 2023. Foto: TASR/AP

Lídrom víťazného tímu bol s 26 bodmi rozohrávač Donovan Mitchell.

Autor TASR
Detroit 18. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers postúpili v zámorskej NBA do finále Východnej konferencie. V rozhodujúcom siedmom stretnutí druhého kola play off triumfovali na palubovke Detroitu Pistons 125:94. Lídrom víťazného tímu bol s 26 bodmi rozohrávač Donovan Mitchell.

Cleveland vyradil na Východe nasadenú jednotku a prvýkrát od roku 2018 si zahrá o možnosť prebojovať sa do série o titul. Jeho ďalším súperom budú hráči New Yorku Knicks. Detroit ťahal pred domácim publikom za kratší koniec, len na krátky moment bol v stretnutí vo vedení a už po prvom polčase mal dvojciferné manko.

Cavaliers sa len deviatykrát v klubovej histórii dostali do konferenčného finále, od odchodu LeBrona Jamesa je to ich najdlhšie pôsobenie v play off.



NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/:

semifinále Východnej konferencie - siedmy zápas

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 94:125

/konečný výsledok série: 3:4, Cleveland postúpil do konferenčného finále/
.

Neprehliadnite

Slováci zdolali Talianov 4:1, v tabuľke majú 6 bodov

ONLINE MS 2026: Druhý zápas SR: Taliansko - Slovensko

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Prichádzajú búrky. Končí sa obdobie sucha?

J. Drahovský: Chyba sa pri tuneli Karpaty stala už pri jeho vyčlenení