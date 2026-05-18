Cleveland vyhral v Detroite a postúpil do konferenčného finále
Detroit 18. mája (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers postúpili v zámorskej NBA do finále Východnej konferencie. V rozhodujúcom siedmom stretnutí druhého kola play off triumfovali na palubovke Detroitu Pistons 125:94. Lídrom víťazného tímu bol s 26 bodmi rozohrávač Donovan Mitchell.
Cleveland vyradil na Východe nasadenú jednotku a prvýkrát od roku 2018 si zahrá o možnosť prebojovať sa do série o titul. Jeho ďalším súperom budú hráči New Yorku Knicks. Detroit ťahal pred domácim publikom za kratší koniec, len na krátky moment bol v stretnutí vo vedení a už po prvom polčase mal dvojciferné manko.
Cavaliers sa len deviatykrát v klubovej histórii dostali do konferenčného finále, od odchodu LeBrona Jamesa je to ich najdlhšie pôsobenie v play off.
NBA - 2. kolo play off /na 4 víťazstvá/:
semifinále Východnej konferencie - siedmy zápas
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 94:125
/konečný výsledok série: 3:4, Cleveland postúpil do konferenčného finále/
