Cleveland vyhral v šlágri v Memphise a vytvoril nový klubový rekord

NBA - výsledky:



Miami - Boston 91:103, Philadelphia - Indiana 100:112, Atlanta - LA Clippers 98:121, Houston - Dallas 133:96, Memphis - Cleveland 124:133, Minnesota - Orlando 118:111, San Antonio - Charlotte 134:145, Denver - LA Lakers 131:126, Utah - Toronto 118:126, Phoenix - Sacramento 122:106



New York 15. marca (TASR) - Basketbalisti Clevelandu Cavaliers si v zámorskej NBA pripísali 16. víťazstvo za sebou a prekonali tak klubový rekord. V noci na sobotu uspeli v šlágri na palubovke Memphisu 133:124 a upevnili si post lídra Východnej konferencie.Cavaliers už v prvom polčase nastrieľali 75 bodov a položili základ víťazstva. Až sedem hráčov hostí zaznamenalo dvojciferný počet bodov, Evan Mobley si ich na konto pripísal 22 a Darius Garland 20. Memphis je tretí v Západnej konferencii, predtým ťahal šnúru štyroch výhier. Proti Clevelandu mu nestačilo ani 44 bodov od Ja Moranta.Hráči Los Angeles Lakers bez zranených LeBrona Jamesa i Luku Dončiča prehrali v hale Denveru 126:131. V drese hostí mal Austin Reaves 37 bodov, nováčik Dalton Knecht pridal 32. Domácich potiahol k cennému triumfu Nikola Jokič 28 bodmi, Jamal Murray dal o dva menej.Boston si definitívne zabezpečil miestenku do play off. Obhajca titulu vyhral na palubovke Miami 103:91, keď Jayson Tatum nazbieral 28 bodov.