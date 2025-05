Cleveland vypadol z play off, Kňažko môže posilniť reprezentáciu

New York 6. mája (TASR) - Americký klub Cleveland Monsters v zostave so slovenským hokejistom Samuelom Kňažkom vypadol z play off AHL. Monsters v noci na stredu neuspeli v štvrtom stretnutí na ľade Lavalu Rockets 1:4 a v sérii prehrali 1:3 na zápasy. Dvadsaťdvaročný obranca sa tak môže stať posilou reprezentácie na blížiacich sa MS v Štokholme a Herningu. Kňažko v stretnutí asistoval na jediný gól tímu a pripísal si aj plusový bod. V drese Lavalu, ktorý postúpil do finále Severnej divízie, opäť nehral Filip Mešár.



Útočník Pavol Regenda strelil svoj tretí gól v play off, no San Jose Barracuda prehrala v treťom zápase na ľade Colorada Eagles 2:3 po predĺžení. Dvadsaťpäťročný krídelník v 59. minúte vyrovnal na 2:2 a poslal duel do predĺženia. V ňom však Matthew Phillips rozhodol o triumfe domácich. Regenda si pripísal v stretnutí päť striel a jednu „plusku“. San Jose prehráva v sérii na tri víťazstvá 1:2. Štvrtý duel je na programe v noci na štvrtok (3.05 SELČ) opäť v Colorade.