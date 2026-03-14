Sobota 14. marec 2026
sekcia Šport

Cleveland zdolal Dallas 138:105, Mobley nastrieľal 29 bodov

Obranca Akronu Shammah Scott (vpravo) strieľa ponad obrancu Kent State Morgana Safforda (8) v druhom polčase basketbalového zápasu v semifinále turnaja Mid-American Conference v piatok 13. marca 2026 v Clevelande. Foto: TASR/AP

Mobley zaznamenal až 16 z prvých 20 bodov Clevelandu.

Autor TASR
New York 14. marca (TASR) - Evan Mobley vyrovnal svoj sezónny bodový rekord s 29 bodmi a pomohol Clevelandu zdolať Dallas 138:105 v zámorskej NBA. Donovan Mitchell pridal 24 bodov a osem asistencií, James Harden prispel 17 bodmi, siedmimi doskokmi a siedmimi asistenciami.

Mobley zaznamenal až 16 z prvých 20 bodov Clevelandu. „Bola to skvelá tímová práca. Každý prispel. Ale chvála patrí Evanovi, v podstate dominoval v hre. To vyniklo,“ citovala agentúra AP trénera domácich Kennyho Atkinsona.

Jalen Duren z Detroitu zaznamenal 30 bodov a 13 doskokov a doviedol Pistons k víťazstvu nad Memphisom 126:110. Cade Cunningham pridal 17 bodov a 15 asistencií. Grizzlies utrpeli siedmu prehru v rade. V Houstone zaznamenal Kevin Durant 32 bodov a v posledných sekundách rozhodol o víťazstve 107:105 nad New Orleans.

Toronto zdolalo Phoenix 122:115 a ukončilo tak štvorzápasovú víťaznú sériu Suns. Brandon Ingram k tomu prispel 36 bodmi a R.J. Barrett pridal 22 bodov.

Minnesota uspela na palubovke Golden State 127:117 najmä zásluhou 42 bodov Anthonyho Edwardsa. Wolves prerušili trojzápasovú sériu prehier„Basketva.



NBA - výsledky:

Cleveland - Dallas 138:105, Detroit - Memphisom 126:110, Toronto - Phoenix 122:115, Indiana - NY Knicks 92:101, Houston - New Orleans 107:105, Golden State - Minnesota 117:127, Portland - Utah 124:114, LA Clippers - Chicago 119:108
