Cleveland zdolal Detroit 113:109, Oklahoma vyhrala v Chicagu 116:108
Cavaliers doviedol k triumfu 22-bodový Jaylon Tyson, James Harden a Evan Mobley pridali po 18 bodov.
Autor TASR
New York 4. marca (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad vedúcim tímom Východnej konferencie Detroitom 113:109. Cavaliers doviedol k triumfu 22-bodový Jaylon Tyson, James Harden a Evan Mobley pridali po 18 bodov.
Cleveland štartoval už vo štvrtom stretnutí v rade bez hviezdneho rozohrávača Donovana Mitchella. Najproduktívnejším hráčom Pistons bol Jalen Duren s 24 bodmi a 14 doskokmi. Detroit zostal napriek prehre na čele tabuľky s bilanciou 45:15, Cavaliers sú štvrtí.
V Západnej konferencii zaznamenali obhajcovia titulu z Oklahomy City tretie víťazstvo za sebou, keď vyhrali v Chicagu 116:108. Šesť hráčov Thunder dosiahlo dvojciferné bodové skóre, lídrom bol Jared McCain s 20 bodmi.
NBA - výsledky:
Cleveland - Detroit 113:109, Charlotte - Dallas 117:90, Orlando - Washington 126:109, Miami - Brooklyn 124:98, Toronto - New York 95:111, Chicago - Oklahoma City 108:116, Minnesota - Memphis 117:110, Philadelphia - San Antonio 91:131, LA Lakers - New Orleans 110:101, Sacramento - Phoenix 103:114
