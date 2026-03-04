Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Šport

Cleveland zdolal Detroit 113:109, Oklahoma vyhrala v Chicagu 116:108

.
Basketbalista Clevelandu Cavaliers Jaylon Tyson zakončuje v zápase NBA 4. marca 2026. Foto: TASR/AP

Cavaliers doviedol k triumfu 22-bodový Jaylon Tyson, James Harden a Evan Mobley pridali po 18 bodov.

Autor TASR
New York 4. marca (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad vedúcim tímom Východnej konferencie Detroitom 113:109. Cavaliers doviedol k triumfu 22-bodový Jaylon Tyson, James Harden a Evan Mobley pridali po 18 bodov.

Cleveland štartoval už vo štvrtom stretnutí v rade bez hviezdneho rozohrávača Donovana Mitchella. Najproduktívnejším hráčom Pistons bol Jalen Duren s 24 bodmi a 14 doskokmi. Detroit zostal napriek prehre na čele tabuľky s bilanciou 45:15, Cavaliers sú štvrtí.

V Západnej konferencii zaznamenali obhajcovia titulu z Oklahomy City tretie víťazstvo za sebou, keď vyhrali v Chicagu 116:108. Šesť hráčov Thunder dosiahlo dvojciferné bodové skóre, lídrom bol Jared McCain s 20 bodmi.



NBA - výsledky:

Cleveland - Detroit 113:109, Charlotte - Dallas 117:90, Orlando - Washington 126:109, Miami - Brooklyn 124:98, Toronto - New York 95:111, Chicago - Oklahoma City 108:116, Minnesota - Memphis 117:110, Philadelphia - San Antonio 91:131, LA Lakers - New Orleans 110:101, Sacramento - Phoenix 103:114
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027