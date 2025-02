Cleveland zdolal New York, Mitchell s 27 bodmi

NBA - výsledky:



Cleveland - New York 142:105, Orlando - Memphis 104:105, Washington - Milwaukee 101:104, Toronto - Miami 111:120 pp, Dallas - New Orleans 111:103, San Antonio - Detroit 110:125, Houston - Minnesota 121:115, Utah - Oklahoma City 107:130, Sacramento - Golden State 108:132

New York 22. februára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NBA nad New York Knicks 142:105. Cavaliers si vďaka triumfu upevnili vedúcu pozíciu vo Východnej konferencii. Až šesť hráčov domácich dosiahlo dvojciferný počet bodov, najviac mal Donovan Mitchell (27).Oklahoma City odčinila prehru s Minnesotou a nad Utahom Jazz uspela 130:107. Shai Gilgeous-Alexander zaznamenal 21 bodov a pridal osem asistencií. Memphis uspel na palubovke Orlanda tesne 105:104. Grizzlies pomohol Ja Morant 23 bodmi.Dallas Mavericks vďaka 35 bodom Kyrieho Irvinga zdolal New Orleans Pelicans 111:103 a dosiahol tretie víťazstvo za sebou. Houston triumfoval nad Minnesotou 121:115. Rockets potiahli Jalen Green s 35 bodmi, Alperen Sengun mal 24 bodov a 13 doskokov. Hosťom nepomohol ani výkon Anthonyho Edwardsa, ktorý mal na konte 37 bodov.