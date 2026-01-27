< sekcia Šport
Cleveland zdolal Orlando 114:98, Mitchell zaznamenal 45 bodov
Basketbalisti Clevelandu natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy.
Autor TASR
New York 27. januára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zdolali v noci na utorok v zámorskej NBA Orlando 114:98 a natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy. Ústrednou postavou Cavaliers bol opäť Donovan Mitchell, ktorý zaznamenal 45 bodov.
Hráči Los Angeles Lakers triumfovali na palubovke Chicaga Bulls 129:118. Slovinec Luka Dončič si pripísal na konto 46 bodov, 11 asistencií a sedem doskokov. LeBron James pridal 24 bodov, z toho 20 v úvodných dvoch štvrtinách.
výsledky NBA:
Atlanta - Indiana 132:118, Charlotte - Philadelphia 130:93, Cleveland - Orlando 114:98, Boston - Portland 102:94, Chicago - Los Angeles Lakers 118:129, Houston - Memphis 108:99, Minnesota - Golden State 108:83
