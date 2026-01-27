Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 27. január 2026Meniny má Bohuš
< sekcia Šport

Cleveland zdolal Orlando 114:98, Mitchell zaznamenal 45 bodov

.
Basketbalista Clevelandu Donovan Mitchel (45) v zápase NBA 26. januára 2026. Foto: TASR/AP

Basketbalisti Clevelandu natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy.

Autor TASR
New York 27. januára (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zdolali v noci na utorok v zámorskej NBA Orlando 114:98 a natiahli víťaznú sériu na štyri zápasy. Ústrednou postavou Cavaliers bol opäť Donovan Mitchell, ktorý zaznamenal 45 bodov.

Hráči Los Angeles Lakers triumfovali na palubovke Chicaga Bulls 129:118. Slovinec Luka Dončič si pripísal na konto 46 bodov, 11 asistencií a sedem doskokov. LeBron James pridal 24 bodov, z toho 20 v úvodných dvoch štvrtinách.



výsledky NBA:

Atlanta - Indiana 132:118, Charlotte - Philadelphia 130:93, Cleveland - Orlando 114:98, Boston - Portland 102:94, Chicago - Los Angeles Lakers 118:129, Houston - Memphis 108:99, Minnesota - Golden State 108:83
.

Neprehliadnite

VIDEO: Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak

FOTO/VIDEO: Po stáročiach sa do Banskej Bystrice vrátil medený poklad

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku