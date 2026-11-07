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Cleveland zdolal Philadelphiu a ukončil jej sériu piatich víťazstiev
Cavaliers potiahli za triumfom 23-bodový Donovan Mitchell a Evan Mobley s 22 bodmi.
Autor TASR
New York 7. novembra (TASR) - Basketbalisti Clevelandu zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NBA nad Philadelphiou 119:95 a ukončili jej sériu piatich víťazstiev. Na palubovku svojho bývalého zamestnávateľa sa prvýkrát od letného prestupu do Philadelphie vrátil veterán LeBron James, ktorý zaznamenal osem bodov, sedem doskokov a tri asistencie.
Cavaliers potiahli za triumfom 23-bodový Donovan Mitchell a Evan Mobley s 22 bodmi. Najlepším strelcom 76ers bol Jaylen Brown s 20 bodmi, Joel Embiid minul všetkých deväť striel z hry a šesť bodov získal z trestných hodov.
Boston premenil 24 zo 44 trojok a zvíťazil na palubovke Charlotte 119:80. Jayson Tatum prispel k triumfu 34 bodmi. Oklahoma City vyhrala v Memphise 128:97 aj vďaka 35 bodom Belgičana Ajaya Mitchella, ktorý si utvoril kariérne maximum v NBA.
Cavaliers potiahli za triumfom 23-bodový Donovan Mitchell a Evan Mobley s 22 bodmi. Najlepším strelcom 76ers bol Jaylen Brown s 20 bodmi, Joel Embiid minul všetkých deväť striel z hry a šesť bodov získal z trestných hodov.
Boston premenil 24 zo 44 trojok a zvíťazil na palubovke Charlotte 119:80. Jayson Tatum prispel k triumfu 34 bodmi. Oklahoma City vyhrala v Memphise 128:97 aj vďaka 35 bodom Belgičana Ajaya Mitchella, ktorý si utvoril kariérne maximum v NBA.
NBA - výsledky:
Atlanta - Washington 139:132, Charlotte - Boston 80:119, Cleveland - Philadelphia 119:95, Dallas - Utah 112:100, Memphis - Oklahoma City 97:128, Milwaukee - Toronto 107:121, New Orleans - Minnesota 109:115, LA Lakers - Portland 124:118, Sacramento - San Antonio 109:124
Atlanta - Washington 139:132, Charlotte - Boston 80:119, Cleveland - Philadelphia 119:95, Dallas - Utah 112:100, Memphis - Oklahoma City 97:128, Milwaukee - Toronto 107:121, New Orleans - Minnesota 109:115, LA Lakers - Portland 124:118, Sacramento - San Antonio 109:124